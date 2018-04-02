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Medical Park hastaları bilgilendirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Bölümü Doç.

Medical Park hastaları bilgilendirdi

Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Bölümü Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizma hastalıkları konulu Romatoid Artrit Hasta okulunda hastaları bilgilendirdi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, Romatoloji Bölümü Doç Dr. Bünyamin Kısacık, hastalık hakkında bilgi vererek Romatoid Artrit hasta okulun daromatizmal hastaların el bileği ve el parmaklarında ağrı, şişlik, sabah ellerini kullanamama (sabah tutukluğu), ellerde şekil bozukluğu görüldüğünü ve eller dışında ayak bilekleri, dirsek, omuz ve dizler de sıklıkla hastalıktan etkilendiğini kaydetti. Hastalığın tanısında hastanın şikayetleri dışında fizik muayene bulguları, kan testleri ve eklem grafilerinden yararlanıldığını belirten Doç. Dr. Kısacık, erken tanı konup tedavi başlanırsa şekil bozukluğu ve fonksiyon kaybı gelişme riski azalabileceğini de ifade etti.
Medical Park Gaziantep Hastanesinde gerçekleşen hasta bilgilendirme toplantısı oldukça yoğun ilgi gördü. Romatizma hastalarının ilgiyle dinlediği toplantı karşılıklı soru ve cevaplar eşliğinde devam etti.

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