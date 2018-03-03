Medical Park İzmir genç kadın istihdamında öncü

Yeni yılın ilk iki ayında İş-Kur ile ortak proje yürüterek, çoğunluğu kadın olmak üzere, tek kalemde 65 kişiyi istihdam eden Medical Park İzmir Hastanesi kadın istihdamı konusunda öncü olmaya devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Türkiye’de genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 19,8. Yani her 5 gençten 1’i işsiz. Genç kadınlar arasında ise bu oran yüzde 40’lara kadar yükseliyor. Nisan 2017 itibariyle, 15-24 yaş arası kadınlar arasında işsizlik oranı yüzde 24,6, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 29,3. Ne yazık ki yıllar içinde bu oranda kısmi yükselme gözleniyor. Dolayısıyla genç kadınlar istihdam yaratması açısından sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğu bu rakamlarla bir kez daha ortaya çıkıyor.” dedi. Ayrıca Kubba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayındaki istihdam şurasında hedef olarak ortaya koyduğu 2 milyon artı istihdama katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Hükümetin teşviklere devam kararından sonra istihdamı artırma konusunda ek çalışma yaptıklarını belirterek özellikle kadın iş gücünü hedeflediklerini anlatan Kubba, “Bugünün iş dünyasında hala kadınlar erkeklere göre daha az yer alıyor, aynı işleri yapsalar bile daha az kazanıyor ve iyi kariyer imkanlarından erkekler kadar yararlanamıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporundan 2017 yılı itibarıyla küresel düzeyde kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 49 ile erkeklerin iş gücüne katılım oranlarının neredeyse yarısı kadar olduğu görülüyor. Dahası, ILO tahminlerine göre bu oran 2018 yılında da değişmeyecek. Bizler de kadın istihdamının önemli merkezlerinden sağlık sektörü olarak imkanlarımızı zorlayarak bu konuda adımlar atıyoruz. Sadece İzmir Hastanemiz’de 1.202 personel istihdam edilmektedir ve bu sayının yüzde 70’i bayanlardan oluşmaktadır ve yaş aralığı da 20-30 yaştır.” şeklinde konuştu.