Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Sağlık sektörü kadınlar için liman haline geldi”

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, kadınların en kolay ve hızlı bir şekilde sağlık sektöründe istihdam edildiklerini ve yeni yatırımların yeni fırsatlar oluşturduğunu açıkladı.

Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan ve çok özel bir gün olduğunu söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Tarihi dönemlere bakıldığı zaman kadınların gerçek bir birey olmanın; siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla gösterdiklerini görüyoruz” dedi.

Bugünün iş dünyasında hala kadınların erkeklere göre daha az yer aldığını gözlemlediklerini belirten Kubba, “Kadınlar aynı işleri yapsalar bile daha az kazanıyor ve iyi kariyer olanaklarından erkekler kadar yararlanamıyorlar. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporundan 2017 yılı itibarıyla küresel düzeyde kadınların işgücüne katılım oranının çok düşük olduğu görülüyor. Dahası, ILO tahminlerine göre bu oran 2018 yılında da değişmeyecek” şeklinde konuştu.