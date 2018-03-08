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Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Sağlık sektörü kadınlar için liman haline geldi”

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, kadınların en kolay ve hızlı bir şekilde sağlık sektöründe istihdam edildiklerini ve yeni yatırımların yeni fırsatlar oluşturduğunu açıkladı.Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan ve çok özel bir gün olduğunu söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Tarihi dönemlere bakıldığı zaman kadınların gerçek bir birey olmanın; siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla gösterdiklerini görüyoruz” dedi.Bugünün iş dünyasında hala kadınların erkeklere göre daha az yer aldığını gözlemlediklerini belirten Kubba, “Kadınlar aynı işleri yapsalar bile daha az kazanıyor ve iyi kariyer olanaklarından erkekler kadar yararlanamıyorlar.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Sağlık sektörü kadınlar için liman haline geldi”

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, kadınların en kolay ve hızlı bir şekilde sağlık sektöründe istihdam edildiklerini ve yeni yatırımların yeni fırsatlar oluşturduğunu açıkladı.
Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan ve çok özel bir gün olduğunu söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Tarihi dönemlere bakıldığı zaman kadınların gerçek bir birey olmanın; siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla gösterdiklerini görüyoruz” dedi.
Bugünün iş dünyasında hala kadınların erkeklere göre daha az yer aldığını gözlemlediklerini belirten Kubba, “Kadınlar aynı işleri yapsalar bile daha az kazanıyor ve iyi kariyer olanaklarından erkekler kadar yararlanamıyorlar. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporundan 2017 yılı itibarıyla küresel düzeyde kadınların işgücüne katılım oranının çok düşük olduğu görülüyor. Dahası, ILO tahminlerine göre bu oran 2018 yılında da değişmeyecek” şeklinde konuştu.

“Sağlık sektörü umut oldu”
Kubba ayrıca kadın istihdamının yoğunlaştığı sektörlerin başında sağlığın geldiğini söyleyerek Medical Park İzmir Hastanesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kubba, “Sadece İzmir hastanemizde bin 202 personel istihdam edilmektedir ve bu sayının yüzde 70’i kadınlardan oluşmaktadır ve 20-30 yaş aralığındadır. Yeni yılın ilk iki ayında İşkur ile ortak proje yürüterek, çoğunluğu kadın olmak üzere, tek kalemde 65 kişiyi istihdam ettik. Sektörde yapılacak yeni yatırımlar da kadın istihdamına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Sağlık sektörü kadınlar için liman haline geldi”

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