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Medical Park Karadeniz’den emeklilere VIP sağlık hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Medical Park Karadeniz Hastanesi ile Trabzon’da 8 bin 600 üyesi bulunan Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi arasında dernek üyelerinin ayakta ve yatarak tedavilerde belirlenen oranlarda kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan protokol, düzenlenen törenle imzalandı.Dernek binasındaki imza töreninde konuşan Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, önceliklerinin emeklilerin sağlığı olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle Medical Park Karadeniz Hastanesi’yle yapmış olduğumuz anlaşmasının müjdesinin vermekten onur duyuyoruz” dedi.Trabzon’da yaklaşık 147 bin emeklinin bulunduğunu dile getiren Bayraktar, “Bunların 8 bin 500’ü derneğimizin üyesi.

Medical Park Karadeniz’den emeklilere VIP sağlık hizmeti

Medical Park Karadeniz Hastanesi ile Trabzon’da 8 bin 600 üyesi bulunan Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi arasında dernek üyelerinin ayakta ve yatarak tedavilerde belirlenen oranlarda kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan protokol, düzenlenen törenle imzalandı.
Dernek binasındaki imza töreninde konuşan Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, önceliklerinin emeklilerin sağlığı olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle Medical Park Karadeniz Hastanesi’yle yapmış olduğumuz anlaşmasının müjdesinin vermekten onur duyuyoruz” dedi.
Trabzon’da yaklaşık 147 bin emeklinin bulunduğunu dile getiren Bayraktar, “Bunların 8 bin 500’ü derneğimizin üyesi. Daha nitelikli ve avantajlı hizmet alması için emeklileri derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Şuan yaptığımız bu sözleşmeden sonra üyelerimiz Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden sağlık hizmeti alabilecek. Bu hizmet üyemiz olan 8 bin 600 kişiyi kapsıyor. Trabzon’da 147 bin emekli var. Bu vesileyle herkesi üyemiz olmaya davet ediyorum. Gerek Medical Park Karadeniz Hastanesi’ne gerekse tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.
Medical Park Karadeniz Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Faruk Bayraktar da, “Emekliler Derneği üyelerine hizmet vermekten onur ve mutluluk duyacağız” dedi.

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