Medical Park Tıp Bayramını Kutladı

Medical Park Gaziantep Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramını doktorların, hemşirelerin ve idari personellerin katıldığı bir kokteyl ile kutladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi çalışanlarının ve hastalarının olduğu video gösterisinde hekimlere ve tüm sağlık çalışanlara teşekkür dileklerini izledikten sonra Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel koordinatörü Hayrullah Kubba yaptığı konuşmada, "14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanları için önemli bir gün. Eğer bir insanın sağlığı yerinde değilse dünyayı versen bir işe yaramaz. İşte bu en değerli hazinemiz olan sağlığımızı koruyabilmemiz için hiç şüphesiz ki sağlık çalışanlarımıza büyük görev düşüyor. Saygın ve onurlu mesleği özveri ile yerine getiren hekimlerimizin tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Sadreddin Haksal ise “Gece gündüz çalışan mesleğinin hakkını veren öncelikle hekimlerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.” şeklinde konuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi kesilen Tıp Bayramı özel pastasıyla, doktorlarına verilen hediyelerle program sona erdi.