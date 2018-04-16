Medical park’ta Vakalarla İç Hastalıkları Sempozyumu gerçekleşti

Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekimleri tarafından düzenlenen 1. Gaziantep Medical Park Vakalarla İç Hastalıkları Sempozyumu düzenlendi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldığı bilimsel program iç hastalıkları vaka tartışması yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, önemli vakalarIN eşliğinde gerçekleşen bilimsel toplantının tartışma ve görüş açısından önemli olduğunu vurguladı. Medical Park Gaziantep Hastanesinde ilki gerçekleşen sempozyum iç hastalıkları ve yan dalları olan Hematoloji Bölümü Fatih Öçal, Romatoloji Bölümü Bünyamin Kısacık, Endokrinoloji Bölümü Ümit Çınkır, Gastroenteroloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Koruk ve Uzm. Dr. Muhammed Sait Dağ, Nefroloji Bölümü Uzm. Dr. Erkan Mahsereci, Onkoloji Bölümü Alper Sevinç, Dahiliye ve Geriatri Bölümü Prof. Dr. Yalçın Kepekçi Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım ve Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Figen Şensoy bölümünde görev yapan hekimlerimiz bir araya gelerek vakalar üzerinde tartışmalarını değerlendirdi. Romatoloji Bölümü Doç. Dr. Bünyamin Kısacık romatizmal hastalıkların diğer hastalıklarla karışabilir bu yüzden dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti. Medical Park Gaziantep Hastanesinde görev yapan hekimler bilimsel toplantıda iç hastalıkları vaka örnekleri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştılar.

Her yıl yapılmasının bilimsel açıdan gelişmesi açısından önemli bir toplantı olacağını vurgulayan Sempozyum Sekreteri Romatoloji Bölümü Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, gelen misafirlerimize teşekkürlerini iletti.