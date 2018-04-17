Medical Park’tan öğrencilere hemofili dersi

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla Çocuk Hematoloji Bölümü Doç. Dr. Mesut Garipardıç, İlkokul öğrencilerine hemofili hastalığı anlatıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bölümü Doç. Dr. Mesut Garipardıç, düzenlenen seminerde Özel Özaslan Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlere hemofili çocukluk çağında da görüldüğünü ve belirtilerinden bahsetti. Hemofilisi olan küçük çocukların evde, okulda başka yerlerde yaralanma ve kanamaya neden olabilecek şeylere karşı korunması gerektiğini ifade etti. Hemofili kanın pıhtılaşmasını engelleyen genetik bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mesut Garipardıç, tedavinin mümkün olabileceğini ve hemofilisi olan çocuklarda normal yaşam sürecinin olduğunu ancak düzenli sağlık kontrolü ve sürekli bakım gerektiğinden bahsetti. Özel Özaslan Ortaokulu öğrencilerinin ilgiyle dinlediği etkinlik karşılıklı soru cevap eşliğinde devam etti.

Seminere katılan Okul Müdürü Hamza Albayram, program öğrenciler için bilgilendirici olduğunu bu tür faaliyetlerin devam etmesini ve katkılarından dolayı Medical Park Gaziantep Hastanesine teşekkürlerini iletti.

Hemofili hastalığı

Hemofili, insan hayatını ömür boyu etkileyen, tedavi maliyeti yüksek kalıtsal bir kan hastalığıdır. Hastalık, pıhtılaşma faktörlerinden faktör VIII veya Faktör IX’un yokluğu, eksikliği yada fonksiyon yapamamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Faktör VIII eksikliği Hemofili A, faktör IX eksikliğini ise Hemofili B olarak isimlendirilir. Antik çağlardan beri bilinen hemofili hastalığı, kraliyet mensuplarında görüldüğü için “kralların hastalığı” olarak da bilinir. İlk kez 10.yüzyılda Endülüslü bilgin Ebu-l Kasım Zehravi tarafından tarif edilen hastalık, güncel anlamda 1920’de tanımlanmış, 1937’de ise patogenezi anlaşılmıştır. Tüm dünyada ortalama 10 bin doğumda bir (5 bin erkek çocuğunda 1) sıklıkta hemofili görülmektedir.