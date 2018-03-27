Medical Park’tan tüberküloz semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Demet Çetin, Özel Çağdaş Bilgi Anadolu Lisesi öğrencilerine tüberküloz hakkında bilgilendirici seminer düzenledi.
Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Demet Çetin, Tüberküloz Günü kapsamında Özel Çağdaş Bilgi Anadolu Lisesi öğrencilerine veremin dünyada ve Türkiye’de çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydederek, tedavi edilmemesi durumunda ciddi bir yaşam tehlikesi olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Demet Çetin, verem hastalığının en büyük nedeninin sigara ve alkol olduğunu vurgulayarak, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği program karşılıklı soru ve cevaplar eşliğinde gerçekleşti. Seminerin sonunda bir konuşma yapan Okul Müdürü Ayşegül Özalp Aydın, sunumun son derece bilgilendirici, öğrenciler için etkili olduğunu belirterek Medical Park Gaziantep Hastanesine teşekkür etti.
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