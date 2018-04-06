Medicana Bursa Hastanesi LÖDER ile el ele

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlama misyonunu benimseyen Medicana Bursa Hastanesi, lösemili çocuklara umut dağıtma görevini üstlenen Lösemili Çocuklara Yardım Derneği ile bir projeye adım attı.

Kanser Haftası sebebiyle Medicana Bursa Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukların yaptığı resim sergisine ev sahipliği yaptı. LÖDER Başkanı Prof.Dr. Adalet Meral Güneş ve dernek yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen sergide çocukların yaptığı yaklaşık 50 eser izlenime sunuldu.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Bir Resim Bin Umut sergisi ile lösemili çocuklarımıza bir nebze umut olmaya çalıştık. Onların ellerinden çıkan nadide sanat eserlerini satışa sunduk. Bir Resim Bin Umut projesine destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Sergide yer alan resimler hekimler hastane yöneticileri ve iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü. Sergiden elde edilen gelir ise LÖDER’e bağışlandı.