Medicana Konya Hastanesi uzmanları kanser hastalığı hakkında bilgi verdi

4 Şubat Dünya Kanser Gününde farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek isteyen Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu ve Erişkin Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Handan Çipil kanserin nedenleri, tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

"Beslenme bozuklukları kanser nedeni"

Kanserin yüzde 30’unun beslenme bozuklukları ve obezite ile ilişkili olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler, “Kanserin nedenlerine bakacak olursak yaklaşık yüzde 30’u beslenme ve obezite ile ilişkilidir. Buna bir de tütün ve tütün ürünlerini ilave edersek kanserin yüzde 50’ye kadarı önlenebilir sebeplerden oluşmakta. Biz sigara ile mücadele, obezite ile mücadele de sağlıklı beslenme ve fiziksel egzersizi, hareketli yaşamı ön plana çıkardığımız takdirde yaklaşık yüzde 50 civarında sebebi ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da ciddi bir oran demektir. Dünya’da yıllık 8,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmekte ve ne yazık ki 4 milyon insan genç yaş denilecek, 30-69 yaş grubunda yaşamını yitirmekte. Önümüzdeki 10 yılda bu sayının, yıllık kanser ölümünün 14 milyona çıkması şeklinde. Yani dünyanın karşısında bu kadar ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Dolayısıyla bununla ilgili de mutlaka her yönüyle toplumsal, devlet bazında da mutlaka harekete geçmek ve bazı faaliyetler yürütmek gerekir” ifadelerini kullandı.