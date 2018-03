Medicana Konya Hastanesinden Kadınlar Günü etkinliği

Medicana Konya Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Medicana Konya Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Medicana Hastanesi Genel Müdür Vekili Fulya Erdemil, “Kadınlar yaşadıkları bütün sıkıntıları fedakarlıkla atlatabilmektedirler, cesurdurlar üretkendirler, dışlayıcı değil koruyuculardır, problem çözücüdürler, merhametlidirler vicdan sahibidirler. Kadınlar pes etmez vazgeçmez, dirençlidir, ruhsal zekaları ve empati yetenekleri erkeklerden kat be kat üstündür. Aynı anda birçok şey yapabilme özelliğine sahiptirler ve her şeyden önce idare edebilme yeteneğine sahiptirler. Biz kadınlar sahip olduğumuz bu güçlerle hem ülkemizi hem de dünyamızı değiştirebileceğimiz inancındayız. Atatürk’ün dediği gibi dünyadaki her şey kadının eseridir. Konya Medicana Hastanesi olarak hem kadın sağlığına önem vermek hem onun vurgusunu yapabilmek adına hepimiz toplanmış bulunuyoruz.Son dönemlerde çokça artan kadına şiddet konusundaki teröre dur diyebilmek ve kadınlara umut ışığı olabilmek adına da hepimiz bu konuda güçlü ve el birliği içinde olabilmeliyiz” dedi.

“Kadınlarımız daha fazla söz sahibi olmayı başarmıştır”

Etkinliğe katılan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Son 10 yılda baktığımız zaman özellikle hükümetimiz tarafından bu noktada kadınlarımızın gerek toplumsal hatta gerek siyasal alanda gerek eğitim alanında sağlık sektöründe, medya da her alanda ön sırada yer alabilmesi için çok ciddi teşvik ve destekler olmuştur. Özellikle cumhurbaşkanımızın siyaset alanında ve diğer alanlarda akademik alanda her alanda belli kadın potasını getirmesi ile birlikte kadınlarımız daha fazla söz sahibi olmayı başarmıştır. Birçok meslek gruplarında başarıyla çalışan kadınlarımız bu gerçeğin ispatı gibidir. İz bırakmak için önce bir yolda yürümek mücadele etmek gerekir. İz bırakabilmek umuduyla pek çoğumuz ilkleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve ilk kadın belediye başkanları olarak biz de bu yola çıktığımızda çok kolay süreçlerden geçmedik, gerek adaylık sürecinde gerekse seçildikten sonra toplumsal alanda yaptığımız işler açısından liyakatimizle yaptığımız icraatlarla bu alanda bizden sonra gelebilecek olan kardeşlerimizin kızlarımızın yolunu açmak üzere ciddi mücadeleler verdiğimizi söyleyebilirim. Pek çok şeyi ifade etmesek de şunu rahat ve net bir şekilde söyleyebilirim; ağzımız dilimiz cam kırıklarıyla dolu yutmak istesek yutamıyoruz söylesek söyleyemiyoruz bazı şeyleri ama kadın olmak zor is vesselam. Anne olmak, eş olmak, çalışan kadın olmak, siyasetçi kadın olmak her anlamda erkek egemen toplum yapısı içerisinde bu süreçleri aşmak kabuk ettirmek belli ön yargıları zihinlerdeki şablonları aşabilmek çok ciddi mücadeleler gerektiriyor. Her ne kadar dediğim gibi inancımız bizim medeniyetimiz kültürümüzde kadın etkin ve hakim olsa da şu anda bu zihinlerdeki şablonlar ve ön yargılardan dolayı bir takım süreçleri aşmak biraz mücadele gerektiriyor. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte vererek başarıya da ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fizik Tedavi Uzmanı Gamze Yılmaz Yanartaş, fibromiyalji hakkında sunum yaptı. Daha sonra tiyatro ekibi katılımcılara oyun sergiledi. Etkinlik sonunda da çekilişle mamografi ile ücretsiz cilt bakımı yapıldı. Organizasyon katılımcılara karanfil dağıtımı ile sona erdi.