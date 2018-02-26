Medicana Sivas Hastanesi’nden gebelikte yoga semineri

Medicana Sivas Hastanesi’nde gebelikte yoga semineri düzenlendi.
Hastanenin konferans salonunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Çağlar Yıldız ile Yoga Eğitmeni Nilay Yanalak Karasu tarafından verilen seminere anne adayları katıldı. Doç. Dr. Yıldız dünya genelinde yapılan araştırmalara göre gebelik süresince yapılması gereken ve yapılmaması gereken aktiviteler hakkında bilgi verdi. Yıldız,"Gebelikte güvenli olarak saydığımız fiziksel aktivite örnekleri olarak yoga, yürüyüş, yüzme, düşük dereceli aerobik, pilates, koşu raket sporlarına örnek verebiliriz, yapılmamasını istediğimiz fiziksel aktiviteler ise birebir yapılan yarışmacı sporlar, düşme riskinin yüksek olduğu aktiviteleri sıralayabiliriz." dedi.
Gebelikte yoga ve egzersiz faydalarına değinen Yıldız bel ve sırt ağrılarını azalmasında, uyku problemlerinin azalmasında, gebelikteki duruş ve vücut şekil bozukluklarının azalmasında, normal doğumu kolaylaştırmasında, annenin kendine güven kazanmasında yoganın oldukça önemli olduğunu aktardı.
Yoga Eğitmeni Nilay Yanalak Karasu ise gebelikte yoganın anne üzerinde faydalarına değinerek yoganın fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü sağladığını ve çeşitli nefes alma-verme teknikleri ile uygulandığını söyledi.
Karası, gebelikte yoganın kaslara esneklik, kuvvet kazandırdığı, annenin kendini fiziksel, psikolojik ve ruhsal olarak daha formda hissetmesini sağladığını ifade ederek gebelikte en önemli kaslardan biri olan sırt-bel kaslarını güçlendirerek sırt-bel ağrılarını da önlediğini, sağlıklı ve ölçülü kilo almayı ve gebelik boyunca yaşanan krampları da azalttığını belirtti.
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