Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu

Türkiye’nin, dünyada 400 milyar dolardan fazla bir pazar payı bulunan tıbbı cerrahi aletler sektöründen daha pay alabilmesi için düşünülen Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün atılan imzalar ile kuruldu.

Medikal sektöründen daha çok ekonomik kazanç sağlamak amacıyla “Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adıyla kamu şirketi kuruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, OMÜ Teknopark, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mediküm ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Derneği arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında imzalanan protokol ile kurulan şirketle medikal sektöründe dünyada söz sahibi olunması hedefleniyor.

“Cerrahi aletlerin dünyadaki pazarı 400 milyar dolardan fazla”

Dünyadaki pazardan daha çok pay almak adına bu şirketi kurduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “2013 yılında dünyada cerrahi el aletlerinin dünyada oluşturduğu pazar büyüklüğü 327 milyar dolarmış. 2015’te 368 milyar dolar, 2016’da da 400 milyar dolar olmuş. Giderek büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Dünyadaki bu büyük pazar, Türkiye bütçesinin yarısı demek. Demek ki dünyada Türkiye bütçesinin yarısı kadar iktisadi büyüklük cerrahi alet üretmekle meşgul. ABD bu pazarın yüzde 49’una sahip. Avrupa’da Almanya yüzde 11, yüzde 6 Fransa, yüzde 4 İngiltere, İsveç yüzde 1 ve Türkiye’de yüzde 1’ine sahip. Yani Avrupa’nın oranı yüzde 26’yı geçmiyor. Koskoca Japonya bu pazarın yüzde 12’sine sahip. Türkiye bu kadar büyük ülkelerin arasından yüzde 1’ini alıyorsa Türkiye’yi küçümsemeyelim. Türkiye bu konuda büyük bir adım atmış demektir. Bu payı çabalarımızla birlikte önümüzdeki süreçte geliştireceğiz. Türkiye’deki firmalarımızda üretilen cerrahi aletlerin yüzde 60’ını yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt içi pazar payı oldukça düşüktür. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’nı ihraç etmek çok güzel bir şey. Keşke yurt içindeki bütün ithalatın önünü kessek, kendi üretimimiz bu ithalatın yerini alsa. Ülkemiz tıbbı cihaz pazar resmi rakamlarına göre 3 milyar dolar, gayri resmi rakamlara göre 7,5 milyar dolar civarındadır. Ülke olarak her yıl resmi olarak 2,1 milyar dolar ABD doları ödeyerek uluslararası firmalara destek oluyor” dedi.

Şirketin amacı hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Mediclust’ın amacı, kamu alımlarıyla yerli üreticinin kümelendiği Samsun ve diğer bölgelerdeki tıbbi cihaz ve gereçleri üreten firmalara köprü olabilecek, oluşturulacak siparişi alıp üretimi ve tedariki sağladıktan sonra alıcıya teslim eden bir yapı oluşturulacak. Mediclust bir pazarlama şirketi ama aynı zamanda ihtiyaç sahibiyle tedarikçi arasında köprü olacak. İnşallah bu hayırlı girişim şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olur” diye konuştu.

Açıklamaların ardından 8 kurum da şirketin kuruluş protokolünü imzalayarak resmen şirketi kurdular. Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 93 hissesi Samsun Büyükşehir Belediyesinde olurken, diğer 7 kurumun da hissesi yüzde 1 oldu.