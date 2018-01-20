Medikal estetik hekimi Koldaş: Adana olayında mağdur olan camia biz olduk

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - MEDİKAL Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Yönetim Kurulu Saymanı, medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, "Adana'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünün uygulanmasını ve mağduriyetini hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk" dedi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi başladı. 'Medikal estetikte yüz uygulamaları', 'Medikal estetikte vücut uygulamaları', 'Medikal estetikte saç uygulamaları', 'Estetik jinekoloji', 'Klinik ve işletme yöntemi' ile 'Hasta yönetimi komplikasyon' ana konuları başlığı altında çeşitli oturumlar yapılan kongrenin 'Estetik reklam rekabet ve etik' oturumunda, Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaförün hemşire Merve Keleş'e dudak silikonu yapması konusu da gündeme geldi.

"BİZDE ÜRPERTİ OLUŞTURDU"

Oturumda konuşan MESTDER Yönetim Kurulu Saymanı ve medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, Adana'daki olayda estetik dünyasının unvanı ve faaliyet alanının kullanıldığını vurgulayıp, "Geçen aylarda Adana'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünü uygulamasını ve mağduriyeti hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk" diye konuştu.