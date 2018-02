Mektupla zayıflayacak

Obeziteden kurtulmak için Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a mektup yazan Amasyalı Name Koç’un tedavisine başlandı.

Bir yıl önce 190 kilo ağırlığındayken Sağlık Bakanlığı’na yazdığı mektup sonrası geçirdiği obezite ameliyatın ardından 80 kilo veren arkadaşı Tülay Önder gibi kendisine de bakanlığın destek olmasını isteyen 2 çocuk annesi Name Koç’un “5 yıldır çarşıya, pazara çıkamıyorum. İhtiyaçlarımı göremiyorum. Beni de bu obezite illetinden kurtarın” sözleriyle gönderdiği mektup sonrası Bakan Demircan’ın talimatıyla harekete geçen bakanlık yetkilileri Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne durumu aktardı. Taşova ilçesinde yaşayan Name Koç, ambulansla kent merkezine getirildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin, 2005 yılından bu yana obezite, diyabet, tansiyon hastalığı gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden hastalarının Endokrinoloji ve Metabolizma, Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Polikliniklerinde muayene edilerek tedavisine başlandığını açıkladı.

Koç, obeziteden kurtulup gönüllü askerliğe başvurmak istediğini söyledi.