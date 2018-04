Melikgazi’nin Anne Biliyormusun seminerine büyük ilgi

Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından Uzman Ebe Pınar Mallı ile Dr. Tamer Özsarı tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda “ANNE BİLİYOR MUSUN?” seminerleri düzenlendi.

Toplum bilgili, aileler bilinçli

SOSYAL BELEDİYECİLİK ilkesi ile Melikgazi Belediyesi Öncülüğünde Tiyatro Salonunda “ANNE BİLİYOR MUSUN?” semineri gerçekleştirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Sosyal belediyecilik anlayışımız ile eğitim yardımları, gıda ve giyecek yardımı, halk piknikleri, semtler arası spor karşılaşması gibi sosyal ve kültürel spor etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Böylece toplumda birlik, beraberlik ve kardeşliklerin pekişmesine vesile oluyoruz. “ANNE BİLİYOR MUSUN?” seminerine özellikle genç anneler ile hamile olanlar büyük ilgi gösterdi. Toplum bilgili aileler bilinçli anlayışımıza büyük önem veriyoruz. Soru, cevap şeklinde yapılan seminerde kadınlar çocukları hakkında birçok soruyu konunun uzmanlarına yönelttiler ve verilen tavsiyeleri de can kulağıyla dinleyip, not aldılar” dedi.

Konuşmacılar özellikle çocukların doğal besinler ve bitkisel kürlerle tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, "Tabiatına, fıtratına uygun büyümek her çocuğun en doğal hakkı. Ancak yeni nesil anne, babalar da birçok doğallıktan mahrum büyüdüğü için çocuk yetiştirme konusunda tam olarak ne yapacağını, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemiyor. En küçük hastalıkta antibiyotiğe yöneliyoruz. Antibiyotik yerine evde yapacağımız kürlerle birçok hastalığın önüne geçebiliriz" dediler.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik çalışmaların toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi, toplum içinde birlik ve beraberliğin kalıcı olması için artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.