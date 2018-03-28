MELMEK kursiyerleri sağlık sohbetlerinde buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kalp hastalıkları konusunun işlendiği SAĞLIK SOHBETLERİ isimli söyleşi ile katılımcıların kalp, rahatsızlıkları, belirtileri ve tedavisi konusunda bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini söyledi.
Soru ve cevap ile merak edilenler aydınlatıldı
MEL-MEK Kurslarına iştirak eden öğrenciler ile semt halkına iştirak ettiği SAĞLIK SOHBETLERİ ile bireylere ön sağlık bilgisi verildiğini merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, halk, aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu nedeni ile semtlerde sağlık sohbetleri düzenlediklerini kaydetti.
Slayt gösterileri ile bilgilendirildiler
Melikgazi Belediyesi Yıldırımbeyazıt Mahallesindeki; Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor Tesislerin de gerçekleştirilen sağlık sohbetinde Kardiyoloji Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kan dolaşımı, kalbin yapısı, çalışma sistemi, rahatsızlık sebepleri, hastalıktan korunma yolları, kalp ameliyatı, anjiyo tedavisi, tedavisi süresi ve kontrolü gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erdi.
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