Meme büyütme estetiği emzirmeye engel mi?

Meme büyütme estetiği anne olunması durumunda süt vermeye engel olmaz. Özellikle meme implantının kasın altına yerleştirilmesi riskin daha da azalmasını sağlıyor. Meme implantının nasıl bir teknik ile yerleştirileceği var olan memenin durumuna ve hastanın cildin kalitesine bakılarak planlanır. Meme büyütme estetiğinde silikon implant hastanın memenin süt kanallarına zarar vermeden yerleştirilir. Meme küçültme ve dikleştirme operasyonlarında daha fazla risk olsa da bu ameliyatlarda da aynı şekilde memenin işlevsel yapısı korunmaya özen gösterilir. Meme büyütme estetiği genel olarak basit ve güvenilir bir girişim olsa da her cerrahi girişimde olduğu gibi, az da olsa cerrahi riskler taşıyabilir. Bunun için plastik cerrahın ve ameliyatın gerçekleştirileceği sağlık merkezinin çok dikkatli seçilmesi gerekir.

MEME BÜYÜTME ESTETİĞİNDE BELİRGİN BİR İZ OLMAZ



Meme implantları farklı şekillerdeki kesiklerle yerleştirilebilir. Bu kesikler şu bölgelerde olabilir: Memenin altındaki kıvrımda, meme ucunun üstünde, meme ucunun çevresinde, kol altında vs. Meme altına atılan kesik oradaki doğal kıvrımla uyumlu olur ve vücudun diğer bölgelerinin aksine buradaki kesik izi daha az belirgin olur. Meme ucuna giden bütün yapılar (süt yolu, sinirler, damarlar vb.) değişmeden kalır. Memenin emzirme gibi işlevlerine zarar vermez. Kesik izi sadece çıplakken ve aşağıdan bakıldığında görülebilir. Özellikle Keller Funnel tekniğinde kesik izi ihtimali daha da küçük olur. Silikon jel göğüs implantlarının tamamı önceden doldurulduğundan, implant ne kadar büyük olursa, insizyon da o kadar büyük olur. Bu cihaz, silikon göğüs implantlarının, mümkün olabileceğinden daha küçük kesikler ile yerleştirilmesini sağlar. Estetik dikiş kullanıldığı için belirgin bir iz kalmaz.

MEME BÜYÜTME ESTETİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk 3D tasarım cihazları ve mask yöntemleriyle estetik operasyon öncesinde hastanın beklentileri netleştiği için operasyon çok daha kolaylaşmış durumdadır. Hastayla birlikte seçilen meme implantı hastanın meme dokusuna bakılarak genellikle kas altına yerleştirilir. Çok az meme dokusu olan hastalarda Nano ve Mikro yağ enjeksiyonuyla yumuşak doku transferi yapılabilir. Genellikle bir saat süren bir operasyonun ardından meme büyütme operasyonu tamamlanır. Hasta duruma göre bir gece hastanede kalabilir. Birkaç gün içinde de göğüslerdeki hassasiyet azalmaya başlar. Hastanın süt vermesine engel olmayan güvenilir bir operasyondur.



