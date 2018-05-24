Meme estetiğinde yeni dönem

İSTANBUL, (DHA) - ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Zekeriya Kul, ergonomix silikon implantlar ile meme büyütme ameliyatlarında yeni bir dönem başladığına dikkat çekti. Ergonomix silikon implantların, hem yuvarlak hem de damla silikonların avantajlarını bir arada taşıdığını söyleyen Op. Dr. Kul, her iki silikona ait risklerin de bu sayede ortadan kalktığını belirtti.

Türkiye'deki bu yöntemle operasyonu ilk yapanın kendisi olduğunu dile getiren Op. Dr. Kul, "Bu yöntem Özden Cerrahoğlu gibi ünlü isimler tarafından da oldukça tercih ediliyor. Uluslararası Estetik Plastik Derneği’nin verilerinde tüm dünyada en sık yapılan estetik operasyon meme büyütmedir. Bunun nedeni diğer estetik ameliyatlara göre daha kolay, kısa ameliyat süresine sahip ve hasta memnuniyetinin üst düzeyde olmasıdır" dedi.

Meme estetiğinde daha ideal ve doğal görünümlü silikonların tercih edildiğini aktaran Op. Dr. Kul, "Meme büyütme ameliyatı ile ilgili en çok konuşulan ve üzerinde durulan konu ameliyat sırasında kullanılan implantın şekli, modeli ve büyüklüğü, bunun yanı sıra tüm dünyada estetik bakış açısı ve moda akımlarına paralel olarak, çok büyük olmayan, daha doğal görünümlü meme anatomisi tercih ediliyor" diye konuştu.