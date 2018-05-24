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Meme estetiğinde yeni dönem

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op.

Meme estetiğinde yeni dönem

İSTANBUL, (DHA) - ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Zekeriya Kul, ergonomix silikon implantlar ile meme büyütme ameliyatlarında yeni bir dönem başladığına dikkat çekti. Ergonomix silikon implantların, hem yuvarlak hem de damla silikonların avantajlarını bir arada taşıdığını söyleyen Op. Dr. Kul, her iki silikona ait risklerin de bu sayede ortadan kalktığını belirtti.

Türkiye'deki bu yöntemle operasyonu ilk yapanın kendisi olduğunu dile getiren Op. Dr. Kul, "Bu yöntem Özden Cerrahoğlu gibi ünlü isimler tarafından da oldukça tercih ediliyor. Uluslararası Estetik Plastik Derneği’nin verilerinde tüm dünyada en sık yapılan estetik operasyon meme büyütmedir. Bunun nedeni diğer estetik ameliyatlara göre daha kolay, kısa ameliyat süresine sahip ve hasta memnuniyetinin üst düzeyde olmasıdır" dedi.

Meme estetiğinde daha ideal ve doğal görünümlü silikonların tercih edildiğini aktaran Op. Dr. Kul, "Meme büyütme ameliyatı ile ilgili en çok konuşulan ve üzerinde durulan konu ameliyat sırasında kullanılan implantın şekli, modeli ve büyüklüğü, bunun yanı sıra tüm dünyada estetik bakış açısı ve moda akımlarına paralel olarak, çok büyük olmayan, daha doğal görünümlü meme anatomisi tercih ediliyor" diye konuştu.

"KAYMA RİSKİ YOK"

Doğallık konusunda ve hastanın estetik açıdan tatmin olması noktasında ergonomix implantların büyük faydalar sunduğunu belirten Kul, “İdeal meme anatomisine baktığımızda; memenin üst kısmının daha düz, alt kısmının ise daha dolgun ve yuvarlak olduğunu görmekteyiz. Ergonomix implantlar, yatar pozisyonda durulduğunda yuvarlak, ayakta ise damla şeklini alan ancak damla silikonlar da olduğu gibi yer değiştirme veya kayma riski olmayan implantlardır. Bu yüzden son yıllarda meme büyütme yaptırmak isteyen kadınlar tarafından daha fazla tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

KİMLER TERCİH EDEBİLİR?

Meme büyütme ameliyatı için ideal hasta tanımını yapan Kul,"Fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış, vücut imajı ile beraber, memedeki problemin ne olduğunu doğru bir şekilde değerlendirebilen ve beklentileri gerçekçi olan, 18 yaşından büyük olan kadınlar bu operasyonu yaptırabilir" dedi.

(FOTOĞRAF)

Meme estetiğinde yeni dönem

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