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Meme kanserine yakalanan erkek, ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yaşayan, erkeklerde görülme sıklığı az olan meme kanserine yakalanan 58 yaşındaki İlyas Karadağ, ameliyat edildi - Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor Murat Hüyüklü: - "Erkeklerde yaklaşık 100-150 binde bir nadir görülen hastalık. Hastalık, önem arz eden, ivedilikle hareket etmemiz gereken, ameliyat ve ameliyat sonrasını hızlı organize etmemiz gereken bir durum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Görülme sıklığı erkeklerde 100-150 binde 1 olan meme kanserine yakalanan 58 yaşındaki İlyas Karadağ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ameliyatla sağlığına kavuştu.

Afyonkarahisar'da yaşayan İlyas Karadağ (58), sol göğsündeki şişlik nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Genel cerrahi polikliniğinde uzman doktor Murat Hüyüklü tarafından muayene edilen Karadağ'ın göğsünde ur bulunduğu ve meme kanseri olduğu belirlendi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Karadağ'ın göğsündeki ur, operatör doktor Murat Hüyüklü ve Ahmet Murat Koyuncu ile 8 kişilik ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren ameliyatla alındı.

Genel cerrahi uzmanı operatör Dr. Murat Hüyüklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalarının sol memede ağrı ve şişlik şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde hastanın sol memesinde sıvı birikimi ve kitle tespit ettiklerini, bunun üzerine operasyon kararı aldıklarını ifade eden Hüyüklü, "Ameliyatla sol memedeki kitleyi çıkarttık. Hastamıza meme kanseri teşhisi kondu. Gayet başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası gereken tetkik ve tedavileri tamamladıktan sonra hastayı şifa ile taburcu eder vaziyete getirdik." dedi.

- "Memede ağrı, kitle, şişlik şikayetlerinde hemen doktora başvursunlar"

Hüyüklü, meme kanserinin erkeklerde görülme sıklığının az olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Toplumumuzda bu hastalığın bayanlarda olduğu biliniyor. Memede kitle, tümör, kanser daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. Erkek olmasından dolayı bu hastayı önemli kılıyor. Bu da bize şunu gösteriyor, meme dokusu olan her kişide ister bayan olsun, ister erkek olsun bu hastalık olabilir. Erkeklerde yaklaşık 100-150 binde bir nadir görülen hastalık. Hastalık, önem arz eden, ivedilikle hareket etmemiz gereken, ameliyat ve ameliyat sonrasını hızlı organize etmemiz gereken bir durum. Çünkü her geçen saniye hastalığın daha ileri organlara yayılması demek. Farkındalık ve bilinç durumuna göre insanlar erteleyebiliyor. Geldiğinde de hastalık ilerlemiş vaziyette oluyor. Bayan olsun, erkek olsun memede ağrı, kitle, şişlik şikayetlerinde hemen doktora başvursunlar."

Meme kanseri olduğunu hastanedeki tetkiklerinin ardından öğrenen ve geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan İlyas Karadağ ise sol göğsünde küçük bir çıbanın patladığını, ondan sonra şişlik oluştuğunu vurgulayarak "Eşim doktora gidelim diyordu ama ben korkuyordum. Başarılı bir ameliyat yapıldı. Şu anda çok iyiyim, Allaha şükür." dedi.

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Afyonkarahisar ameliyat meme kanseri Devlet Hastanesi erkek kanser tedavi

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