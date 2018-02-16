Meme muayenesinde bunlara dikkat!

Kaybedince kıymeti anlaşılan en önemli şeylerden biri sağlıktır. Sağlık açısından en çok korkulan hastalık ise kanserdir. Kanser vücudumuzun birçok yerinde görülebilecek bir hastalık şeklidir. Bu yazımızda kadınlarımızı ilgilendiren meme kanserinden bahsedeceğiz.

Her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma olasılığı ve her otuz kadından birinin meme kanserinden öldüğü bilinen bir gerçektir.

Meme kanserinden korunmak için tüm kadınlar, 18-20 yaşından itibaren kendi kendine meme kontrollerini yapmalı, memesini tanımalı, memesinde oluşan değişiklikleri algılamalı anormal bir şey olması durumunda doktorlarına başvurarak bu hastalıktan kendilerini koruyabilmelidir.

Şimdi kadınların kendi kendilerine basit bir şekilde memelerini ne zaman ve nasıl kontrol etmeleri gerektiği, memelerinde meydana gelen değişimleri nasıl fark edeceklerini ve kendilerini meme kanserinden korunmalarını sağlayacak bir kaç pratik bilgiyi paylaşalım.

Meme muayenesi yapılırken gözle ve elle yapılan iki ayrı yöntem aynı zamanda ve aynı sıklıkla uygulanmalıdır.