Meme muayenesinde bunlara dikkat!

Kaybedince kıymeti anlaşılan en önemli şeylerden biri sağlıktır. Sağlık açısından en çok korkulan hastalık ise kanserdir. Kanser vücudumuzun birçok yerinde görülebilecek bir hastalık şeklidir. Bu yazımızda kadınlarımızı ilgilendiren meme kanserinden bahsedeceğiz.
Her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma olasılığı ve her otuz kadından birinin meme kanserinden öldüğü bilinen bir gerçektir.
Meme kanserinden korunmak için tüm kadınlar, 18-20 yaşından itibaren kendi kendine meme kontrollerini yapmalı, memesini tanımalı, memesinde oluşan değişiklikleri algılamalı anormal bir şey olması durumunda doktorlarına başvurarak bu hastalıktan kendilerini koruyabilmelidir.
Şimdi kadınların kendi kendilerine basit bir şekilde memelerini ne zaman ve nasıl kontrol etmeleri gerektiği, memelerinde meydana gelen değişimleri nasıl fark edeceklerini ve kendilerini meme kanserinden korunmalarını sağlayacak bir kaç pratik bilgiyi paylaşalım.
Meme muayenesi yapılırken gözle ve elle yapılan iki ayrı yöntem aynı zamanda ve aynı sıklıkla uygulanmalıdır.
Elle muayene nasıl yapılmalı?
Elle muayene genellikle regl döneminizin bitiminden sonra yapılmalıdır. Her Regl sonrasında ilk banyonuzda meme muayenenizi yaparken ellerinizin memenizdeki değişimleri düzgün hissedebilmesi için memelerinizin kaygan olması gerekir. Bu gerekçe ile memenizin tamamını sabunla kayganlaştırmalısınız.
Muayene sağ elinizle sol - sol elinizle sağ memenizi muayene etmelisiniz. Muayene yaparken muayene yapacağınız taraftaki elinizi başınızın üzerine kaldırın. Sağ elinizin ortadaki üç parmağınızla sol memenizi yukarıdan aşağıya doğru memenizin tamamını hafif – orta –sert olmak üzere üç değişik baskıyla inceleyiniz. Aynı işlemi sol elinizle sağ memenize de uygulayın.
Bir önceki muayenenizden farklı olarak elinize gelen değişiklikler varsa doktorunuza müracaat ediniz.
Bu kontrolü meme başınızdan başlayarak küçük daireler çizerek tüm memenizi kontrol ederek de yapabilirsiniz. Gözle muayene yaparken belden yukarımızı gösterecek bir aynaya da ihtiyacınız olacaktır.
Aynanın karşısına geçerek belden yukarınızı çıkarın. Memenizi kontrol edin. Kendinizi kasarak göğüslerinizi öne doğru kasın.
Memenizin çevresinde renk değişikliği veya portakal yüzeyi gibi büzüşme, memenizin şeklinde asimetri – sarkma – farklı büyüklük varsa meme uçlarınınız aynı yöne bakmıyorsa doktorunuza başvurunuz. Ellerinizi başınızın arkasında birleştirerek biraz öne doğru eğilin.
Bu kontrolleri her regl döneminden sonra tekrar ediniz.
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