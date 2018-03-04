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Meme protezi hakkında bilinmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

Her yaşta kadın için en çok tercih edilen estetik uygulamaların başında meme büyütme estetiğinin geldiğini belirten uzmanlar, bunun en temel sebebini ise hacimsel olarak dolgun ve dik görünümün her zaman diliminde kadın çekiciliğinin simgesi olmasına dayandığını söyledi.Hacimsel olarak gelişme geriliği sonucunda memenin yeterli büyüklüğe ulaşamadığı durumlarda meme büyütme estetiğine başvurulduğunu ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof.

Meme protezi hakkında bilinmesi gerekenler

Her yaşta kadın için en çok tercih edilen estetik uygulamaların başında meme büyütme estetiğinin geldiğini belirten uzmanlar, bunun en temel sebebini ise hacimsel olarak dolgun ve dik görünümün her zaman diliminde kadın çekiciliğinin simgesi olmasına dayandığını söyledi.
Hacimsel olarak gelişme geriliği sonucunda memenin yeterli büyüklüğe ulaşamadığı durumlarda meme büyütme estetiğine başvurulduğunu ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Meme büyütme estetiğinde silikon protezler kullanılır. İhtiyaca göre çeşitli şekil ve büyüklükteki protezlerden hastanın omuz genişliği, göğüs kafesinin kutru, mevcut memelerinin büyüklüğü, hastanın tercihi ve doktorun eğilimi dikkate alınarak en uygun olanı seçilir. Var olan göğüs hacminin ne kadar büyütüleceği konusunda, hastanın arzusu, meme derisinin esnekliği ve göğüs kafesinin ölçüleri dikkate alınarak hasta ile birlikte yapılan fikir alışverişi sonucu karar verilir. Ancak kesin ölçüler yine ameliyat sırasında belirlenir. Meme dokusu arkasına yerleştirilerek göğüslerin büyütülmesini sağlayan silikon protez ile küçük olan memeyi, daha dolgun, iri, dik ve estetik olarak güzel görünümlü hale getirmek mümkündür” dedi.

"Meme estetiği emzirmeye ve gebeliğe engel değil"
Göğüslerin mevcut durumunda hem sarkıklık hem de doğum ve sık kilo alıp vermeye bağlı bir doku kaybı varsa mutlaka büyütme işlemi ile birlikte meme dikleştirmenin de planlanması gerektiğini dile getiren Özcan, meme protezlerinin tek amacının memeyi büyütmek olduğunu ve sarkıklığı gidermek için tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Prof. Dr. Mesut Özcan, "Silikon protez ile yapılacak meme büyütme estetiğiyle ilgili en sık sorulan sorulardan biri de gebelik ve emzirmedir. Meme büyütme estetiğinde kullanılacak implant kas altına yerleştirilir. Bu teknik ile süt bezlerine ve kanallarına zarar verilmez. Meme büyütme estetiği yaptırmak, gebeliğe de emzirmeye de engel değildir" şeklinde konuştu.

Meme protezi hakkında bilinmesi gerekenler

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