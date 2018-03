"Evet biz tarafız" "Bizim bir anlayışımız, bir davamız, bir yolumuz var" diyen Metin Memiş, "Biz bayrak inmesin, vatan bölünmesin, ezan dinmesin, mazlumlar umutsuz kalmasın diye tarafız, bizim tarafımız bu. O nedenle bize yandaşsınız diyorlar. Evet milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak, mazlumların umudu olanların yanında olmak, yedi düvele meydan okuyanların yanında olmak, darbecilerin karşısında olanların yanında olmak, yandaşlıksa evet yandaşız, yandaş olmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyenlere bakıyoruz nasıl yandaş oldukları son 2 ayda ortaya çıktı. Bazı sendikaların nasıl siyaset bağlantılı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye’de zor iş çamur at izi kalsın anlayışıyla yapılıyor. Bizim davamız bu ülkenin bekası davası, biz milletin sözcüsü olacağız, ülkemize sahip çıkacağız, mazlumların sesi olacağız diyerek sahada sesimiz sözümüz oldunuz. Bu mücadeleyle ülkemiz bugünlere geldi. Yasaklara karşı mücadeleyi hep birlikte verdik" diye konuştu.

"Döner sermaye sistemini silip yeni sistem kurmalıyız"

Hizmet ve çözüm odaklı sendikacılık anlayışıyla birçok kazanılan hakkın altına imza attıklarının altını çizen Memiş, "Döner sermaye adaletsizliğinden bahsediyoruz. Adaletsiz bir sistem. Emek çok önemli. Döner sermayenin emekliliğe yansıtılması üzerinde de çalışıyoruz. Bu sistem her yerinden dökülüyor. Döner sermaye ve nöbet konusunu dünden bugüne gelen süreci çok iyi anlatmalıyız. Bu sistemi silip yeniden bir sistem kurmalıyız. Burada havuzu ikiye ayıracaksınız sağlık çalışanı havuzu, hekim havuzu. Ve siz önümüzdeki süreçte çalışanların adil bir döner sermaye almasını sağlamazsanız, sistem artık geriye gitmeye başlayacaktır. Bizi dinleyecek bir yapının hala olmadığını görüyoruz. 6 aydır atamalarla uğraşılıyor. Her bakanın yoğurt yiyişi farklı. Her bakan politika üzerinde oynama yapıyor. Bunun bedelini sağlık çalışanları ödüyor. Güçlü bir yapı kurulursa bu sorunun çözüme kavuşturulacağını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıpranma payı konusuna da değinen Memiş, "Bu pay net şekilde yakın zamanda geliyor. Torba yasada yıpranma payı hakkı var. ‘Biz yıpranmayı belirli bir tarafa vereceğiz’ dediler. ‘Buna asla olmaz’ dedik. Bir kesim yıpranma ne işe yarar diyor, boşa istedik diyorlar. Yıpranmanın içi boş olsa niye zorlasınlar. Yıpranma payı erken emeklilik getiriyor. 4 yıla bir yıl olarak yıpranma gelecek. Yıpranma payının tüm çalışanları kapsayacak ve kimseyi mağdur etmeden eşit şekilde verilmesi için çalışıyoruz. Bu kazanıma sahip çıkın" diye konuştu.