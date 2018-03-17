Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, "Bu sistemi silip yeniden bir sistem kurmalıyız. Burada havuzu ikiye ayıracaksınız sağlık çalışanı havuzu, hekim havuzu. Ve siz önümüzdeki süreçte çalışanların adil bir döner sermaye almasını sağlamazsanız, sistem artık geriye gitmeye başlayacaktır" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık- Sen) Antalya Şubesi’nin Teşkilat Toplantısı, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Program kapsamında Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için dua edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık -Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden tüm Mehmetçiklere selamlarını göndererek, başarılar diledi. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Memiş, ülkenin ne zaman şahlanışa geçse oyunların oynandığını kaydetti. "Omuz omuza mücadele edeceğiz"

Türkiye’nin millet olmanın ruhunu yedi düvele gösterdiğinin altını çizen Memiş, "Çanakkale Destanı’nı millet olarak yazdık, millet olmanın son örneğini 15 Temmuz gecesi gösterdik. O gece de Türkü, Laz’ıyla Kürt’üyle omuz omuza mücadele ettik. Bu ülkeyi işgal ettirmeyeceğimizin mesajını verdik. Sağlık Sen Teşkilatı olarak demokrasi nöbetlerinde ön saflarda yer aldık. Bugünde Zeytin Dalı Operasyonu’yla, Suriye sınırındaki terör örgütlerinin yapılanmasını yok etmek ve ülkeyi parçalamak isteyenlere karşı yaptığımızı herkes biliyor. Millet olarak ayaktayız, bugün hep birlikte omuz omuza mücadele ederek. Ülkemizi bölmek isteyenlere müsaade etmedik asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Suriye operasyonlarını iç siyaset malzemesi yapanları eleştiren Memiş, "Hala oradakilere terör örgütü diyemeyenler, terörle mücadeledeki süreci görmeyenler aynı zamanda bunu uluslararası arenada da Türkiye’yi karalama politikası haline getirmeye çalışıyorlar. Kim ne derse desin, kim ne yapsın, bu bir diriliş varoluş, mücadelesidir. Bu ülkenin geleceği için hep birlikte mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum" dedi.

"Evet biz tarafız"

"Bizim bir anlayışımız, bir davamız, bir yolumuz var" diyen Metin Memiş, "Biz bayrak inmesin, vatan bölünmesin, ezan dinmesin, mazlumlar umutsuz kalmasın diye tarafız, bizim tarafımız bu. O nedenle bize yandaşsınız diyorlar. Evet milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak, mazlumların umudu olanların yanında olmak, yedi düvele meydan okuyanların yanında olmak, darbecilerin karşısında olanların yanında olmak, yandaşlıksa evet yandaşız, yandaş olmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyenlere bakıyoruz nasıl yandaş oldukları son 2 ayda ortaya çıktı. Bazı sendikaların nasıl siyaset bağlantılı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye’de zor iş çamur at izi kalsın anlayışıyla yapılıyor. Bizim davamız bu ülkenin bekası davası, biz milletin sözcüsü olacağız, ülkemize sahip çıkacağız, mazlumların sesi olacağız diyerek sahada sesimiz sözümüz oldunuz. Bu mücadeleyle ülkemiz bugünlere geldi. Yasaklara karşı mücadeleyi hep birlikte verdik" diye konuştu. "Bizim davamız memleket davasıdır"

Sendikacılık anlayışlarını eleştirenleri sert bir dille Metin Memiş, "’Siz aldığınız paraya bakın. Sizin ne işiniz var başörtüsü kat sayı engellerin kaldırılmasıyla, siz kimsiniz de darbelere karşı oluyorsunuz’ diyerek bizi eleştirdiler. Ama Allaha hamd olsun 28 Şubat sürecinin, 23 senesini geride bıraktık. Bu süreç sadece siyasi müdahale değildi. Aynı zamanda bu ülkeye yapılan ekonomik müdahaleydi. O süreçte 22 bankanın içi boşaldı. Ülke ekonomisini allak bullak etiler. Milletin değerleriyle oynadılar. 28 Şubat süreci 10 yıl sürmedi, bu süreci bin yıl unutmayacağız, unutturmayacağız. O hainliği yapanları bu millete hesap soranları unutmayacağız. Bedel ödeyen tüm kardeşlerimize selam olsun diyoruz. Bizim davamız memleket davası, ülkemizin bekası davası, milletimizin geleceği, çocuklarımıza onurlu gelecek bırakma davasıdır" dedi.

"Döner sermaye sistemini silip yeni sistem kurmalıyız"

Hizmet ve çözüm odaklı sendikacılık anlayışıyla birçok kazanılan hakkın altına imza attıklarının altını çizen Memiş, "Döner sermaye adaletsizliğinden bahsediyoruz. Adaletsiz bir sistem. Emek çok önemli. Döner sermayenin emekliliğe yansıtılması üzerinde de çalışıyoruz. Bu sistem her yerinden dökülüyor. Döner sermaye ve nöbet konusunu dünden bugüne gelen süreci çok iyi anlatmalıyız. Bu sistemi silip yeniden bir sistem kurmalıyız. Burada havuzu ikiye ayıracaksınız sağlık çalışanı havuzu, hekim havuzu. Ve siz önümüzdeki süreçte çalışanların adil bir döner sermaye almasını sağlamazsanız, sistem artık geriye gitmeye başlayacaktır. Bizi dinleyecek bir yapının hala olmadığını görüyoruz. 6 aydır atamalarla uğraşılıyor. Her bakanın yoğurt yiyişi farklı. Her bakan politika üzerinde oynama yapıyor. Bunun bedelini sağlık çalışanları ödüyor. Güçlü bir yapı kurulursa bu sorunun çözüme kavuşturulacağını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıpranma payı konusuna da değinen Memiş, "Bu pay net şekilde yakın zamanda geliyor. Torba yasada yıpranma payı hakkı var. ‘Biz yıpranmayı belirli bir tarafa vereceğiz’ dediler. ‘Buna asla olmaz’ dedik. Bir kesim yıpranma ne işe yarar diyor, boşa istedik diyorlar. Yıpranmanın içi boş olsa niye zorlasınlar. Yıpranma payı erken emeklilik getiriyor. 4 yıla bir yıl olarak yıpranma gelecek. Yıpranma payının tüm çalışanları kapsayacak ve kimseyi mağdur etmeden eşit şekilde verilmesi için çalışıyoruz. Bu kazanıma sahip çıkın" diye konuştu.