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Memnun değilseniz çözüm var

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, erkek genital estetiği denilince ilk akla gelen penis büyütme ameliyatları olduğunu belirterek, “Çünkü tabu olarak görülen bu durum gizli kaldığında bir çok cinsel soruna neden oluyor” dedi.Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, toplumumuzun genelinin cinselliği tabu olarak gördüğünü ve buna bağlı olarak cinsel bölgelerdeki sorunlar ya gizlice halledilmeye çalışıldığı ya da görmemezlikten gelindiğini belirterek, "Oysa cinsel organ sıkıntıları ile birlikte psikolojik sorunlar da geliyor.

Memnun değilseniz çözüm var

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, erkek genital estetiği denilince ilk akla gelen penis büyütme ameliyatları olduğunu belirterek, “Çünkü tabu olarak görülen bu durum gizli kaldığında bir çok cinsel soruna neden oluyor” dedi.
Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, toplumumuzun genelinin cinselliği tabu olarak gördüğünü ve buna bağlı olarak cinsel bölgelerdeki sorunlar ya gizlice halledilmeye çalışıldığı ya da görmemezlikten gelindiğini belirterek, "Oysa cinsel organ sıkıntıları ile birlikte psikolojik sorunlar da geliyor. Cinsel organlardaki estetik ve fonksiyonel problemler kişilerin karşı cinsle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Erkeğin kendisinde ve cinsel eşinde cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle bu bölgeye uygulanacak düzeltici girişimler önemlidir. Mutlu bir cinsel yaşam, evlilik kavramının devamı için en önemli unsurları arasındadır. Mutsuz bir cinsel yaşam kişilerin ilişkilerini de çıkmaza sokabilir" diye konuştu.
Pek çok erkeğin sıkıntısını duyduğu kendisini mutsuz hissettiği bir durumların başında penis küçüklüğü geldiğini belirten Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bunun çözümünün olduğunu bilen erkekler ise estetik için uzmanlara başvuruyor. Erkekler için cinsel hayatı olumsuz etkileyen en ciddi ve olumsuz faktörlerin çözümü yolunda penis estetiği ve penis büyütme ameliyatları oldukça önemlidir. Özellikle ülkemiz genelinde penis boyutlarına bağlı olarak sıkıntı yaşayan erkeklerin rakamsal artışı ciddi anlamda dikkatleri çekiyor diyebiliriz. Penisin boyutu ve kalınlığı çok önemlidir. Penis büyütme ameliyatı, bu sorundan kurtulabilmeniz için odukça faydalı seçeneklerden birisi olarak dikkat çeker. Peniste eğrilik de yine büyük bir sorundur. Bu noktada penis estetiği ön planda tutulması gereken en önemli başlıklardan birisidir. Penis boyutlarının olması gereken boyutlarının altında olması ve erkeğin cinsel hayatında birçok soruna neden olması nedeni ile büyütmeye yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz bir yöntemdir. Penis büyütücü haplar, tamamen sağlıksız çözümlerdir. Bu operasyon, son derece sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Penis büyütme operasyonu sayesinde vücudunuzda yapacağımız doğru birkaç uygulama ile çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ideal boyutlara gelen penislere sahip olabilirsiniz. Penis büyütme ameliyatı olarak isimlendirsek de ameliyat, genelde cerrahi müdahaleler için kullanılan bir tabir olarak dikkat çeker. Bu operasyon, son derece acısız ve sızısız bir yöntemdir. Çok da kısa zaman dilimi içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz yöntemlerden birisidir."

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