Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, menopoz dönemi sonrası oluşan kanamalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Menopoz dönemi kadınların doğurganlık sistemi kapsamında gerçekleşen adet kanamalarının fizyolojik süreçte son bulduğu evreyi ifade etmektedir. Bu nedenle menopoz döneminden sonra adet kanamalarının ve herhangi bir kanama durumunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Ancak menopoz tedavisi gören kadınların aldığı hormonlar sonucu planlı kanama gerçekleştirilmektedir. Bu kanamalara postmenopozal kanama adı verilir ve östrojen hormonunun eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan şikayetlerin hafifletilmesi amacı ile östrojen takviyesi ile gerçekleşir” dedi.

Postmenopozal kanamaların düzenli adet kanamaları yerine geçmediğini ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Yalnızca şikayetlerin giderilmesi amacı ile sağlanan kanama döngüsüdür. Genellikle erken menopoz vakalarında artan kemik erimesi ve kalp-damar hastalık riskine karşı önlem niteliğinde uygulanmaktadır. Fakat bu tedaviye karşılık henüz düzenli kanama gerçekleşmiyor ise, mutlaka doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir. Ayrıca adet kanamalarının gerçekleşmesinin dışında uygulanan hormon ilaçlarının etkisi ile de ilk 3 ay lekelenme tarzında hafif düzensiz kanama gerçekleşebilir. Fakat bu kanamalar 3 aydan sonraki dönemlerde devam ediyorsa yine doktorunuza başvurmanız önerilmektedir. Bunun dışında menopoz döneminden sonra yaşanan herhangi bir kanama durumu normal kabul edilmemekle birlikte mutlaka araştırılması gereken önemli bir durumdur. Meydana gelen kanamalar postmenopozal kanamalar dışında bazı hastalıkları simgeleyen haberci belirti olarak kabul edilir” diye konuştu.

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, menopoz döneminden sonra meydana gelen kanama nedenlerini şöyle sıraladı:

“Rahim iç tabakası endometriumun incelmesi (atrofik endometrium), Replasman tedavisi (menopoz tedavi-östrojen takviyesi), Endometrium tabakasının kalınlaşması (endometrial hiperplazi), Rahim içinde mevcut olan patolojiler (polip, miyom), Endometrium ve rahim ağzı kanseri, Meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar sonucu anormal vajinal kanamalar meydana gelmektedir.”