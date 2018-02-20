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Menüsküs yırtıkları sakat bırakabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

Menüsküs yırtıkları sakat bırakabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, dizlerde ortaya çıkan rahatsızlıklar arasında en sık görülenin menüsküs yırtıkları olduğunu, bu hastalığın tedavi edilmemesi halinde sakat bırakabileceğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, “menüsküs nedir, menüsküs yırtıkları nasıl oluşur, menüsküs tedavisi nasıl yapılır?” gibi soruların cevaplarını verdi. Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı şunları söyledi: "Her yaşta görülen ve değişik sebeplerden ötürü ortaya çıkan menüsküs, diz eklemini oluşturan uyluk ve bacak kemiklerinin arasında yer olan hem dışta hem de içte birer adet olmak üzere bulunan C şeklindeki kıkırdak dokudan oluşan yapılardır. Dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengelenerek dizlere eşit oranda yayılmasını sağlar. Menüsküslerle ilgili görülen en önemli sorun menüsküs dokusu yırtıklarıdır. Menüsküs yırtılması, dizin aniden dönmesi veya bükülmesi ile oluşmaktadır. Dış menüsküste görülen doğuştan bozukluk, sporcularda meydana gelen yırtıklar ve ileri yaşlarda gelişen menüsküs yaşlanmaları olarak 3 grupta ayrılır. En sık belirtileri; ağrı ve boşalma hissi ve dizde şişliktir. Büyük yırtıklarda menüsküs parçası yer değiştirerek ve diz içine kaçarak dizin kitlenmesine yol açar ve kişinin yürümesini zorlaştırabilir. Bu nedenle dize alınan darbelerle oluşan ağrıları basite almadan en kısa sürede doktora gitmek gerekir. Günümüz de gelişen teknolojisi sayesinde artık çok kolay tedavi edilebilmektedir.”

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