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"Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenenler gerçeği yansıtmıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: - "Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mersin Şehir Hastanesinin hizmetlerini yansıtmamaktadır. Ciddi eksiklikler, yanlışlıklar vardır. Biz 12 bin 400 personelimiz ile büyük bir aileyiz ve Mersin'deki 2 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz" - "Haberde konuşan kişilerin o gün veya o günden önce hastanemizden sağlık hizmeti aldıkları tespit edilememiştir birkaç tanesi dışında. Hastanemizin dışında hastanemiz adına bir röportaj gerçekleşmiştir. Bu röportajın zaten bir bölümünde hastanemizle ilgili değil hastaneye ulaşımla ilgili birtakım sorunlar dile getirilmiştir"

MERSİN (AA) - Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mersin Şehir Hastanesinin hizmetlerini yansıtmamaktadır. Ciddi eksiklikler, yanlışlıklar vardır. Biz 12 bin 400 personelimiz ile büyük bir aileyiz ve Mersin'deki 2 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz." dedi.

Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon kanalında yayımlanan hastanenin ulaşım sorunu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şehir hastanesi hakkında bilgiler veren Bahçacı, şöyle konuştu:

"Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mersin Şehir Hastanesi'nin hizmetlerini yansıtmamaktadır. Ciddi eksiklikler, yanlışlıklar vardır. Biz 12 bin 400 personelimiz ile büyük bir aileyiz ve Mersin'deki 2 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Biz, bize yapılan olumlu, yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Bunları yönetim kadromuzla tek tek değerlendiriyoruz. Gerçekten sistemimiz çok büyük. Bu sistem içerisinde gözümüzden kaçan alanlarımız olabilir. Bizim her şeyi eksiksiz, kusursuz yapıyoruz diye bir iddiamız söz konusu değil. Bize yapılan uyarılara her zaman açığız ve bunları değerlendirmeye alıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda eksiğimiz varsa düzeltiyoruz."

Bahçacı, hastaneyle ilgili yapılan haberin kendilerini yansıtmadığını belirterek, "Kesinlikle hizmetlerimizi yansıtmıyor. Haberde yapılan hizmetlerin veya konuşan kişilerin o gün veya o günden önce hastanemizden sağlık hizmeti aldıkları tespit edilememiştir birkaç tanesi dışında. Hastanemizin dışında hastanemiz adına bir röportaj gerçekleşmiştir. Bu röportajın zaten bir bölümü de hastanemizle ilgili değil hastaneye ulaşımla ilgili birtakım sorunlar dile getirilmiştir." dedi.

- "Ulaşımda bir aksaklık söz konusu değil"

Bahçacı, hastaneye ulaşımda bir aksaklığın söz konusu olmadığını, il merkezinden ve birçok yerden hastaların belediye otobüsleriyle direkt şehir hastanesine taşındıklarını bildirdi.

Hastanede günde 10 bin hastanın ayakta tedavi edildiğini vurgulayan Bahçacı, hastaların yanındakiler ve refakatçiler ile günde ortalama 50 bin kişinin hastaneye değişik sebeplerle geldiğini, bunların ulaşımının belediye tarafından sağlandığı aktardı.

Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden itibaren 3,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verildiğini belirterek, "2018 yılı ilk 5 aylık dönemde 54 branşta 1 milyon 100 bin poliklinik hizmeti verilmiş ve aynı dönemde 43 bin kişi yatarak hizmet almış. Hastanede genel olarak 38 bin ameliyat yapılmış, yatak doluluk oranımızın yıl ortalaması da yüzde 85 oldu." ifadelerini kullandı.

Mersin ve yakın illerden gelen hastalara en iyi sağlık hizmeti sunan büyük bir sağlık ordusu olduklarını ifade eden Bahçacı, gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini istedi.

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