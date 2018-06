"Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenenler gerçeği yansıtmıyor"

MERSİN (AA) - Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mersin Şehir Hastanesinin hizmetlerini yansıtmamaktadır. Ciddi eksiklikler, yanlışlıklar vardır. Biz 12 bin 400 personelimiz ile büyük bir aileyiz ve Mersin'deki 2 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz." dedi.

Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon kanalında yayımlanan hastanenin ulaşım sorunu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şehir hastanesi hakkında bilgiler veren Bahçacı, şöyle konuştu:

"Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mersin Şehir Hastanesi'nin hizmetlerini yansıtmamaktadır. Ciddi eksiklikler, yanlışlıklar vardır. Biz 12 bin 400 personelimiz ile büyük bir aileyiz ve Mersin'deki 2 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Biz, bize yapılan olumlu, yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Bunları yönetim kadromuzla tek tek değerlendiriyoruz. Gerçekten sistemimiz çok büyük. Bu sistem içerisinde gözümüzden kaçan alanlarımız olabilir. Bizim her şeyi eksiksiz, kusursuz yapıyoruz diye bir iddiamız söz konusu değil. Bize yapılan uyarılara her zaman açığız ve bunları değerlendirmeye alıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda eksiğimiz varsa düzeltiyoruz."