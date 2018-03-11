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Mersin’de ’gezici kalp sağlığı tarama aracı’ nisan ayında hizmete giriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘gezici kalp sağlığı tarama aracı’ sağlık dağıtmak için yollara çıkmaya hazırlanıyor.Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında ’gezici kalp sağlığı tarama aracı’, nisan ayı içerisinde Mersinlinin hizmetine sunulacak.

Mersin’de ’gezici kalp sağlığı tarama aracı’ nisan ayında hizmete giriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘gezici kalp sağlığı tarama aracı’ sağlık dağıtmak için yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında ’gezici kalp sağlığı tarama aracı’, nisan ayı içerisinde Mersinlinin hizmetine sunulacak. Mersin Rotary Kulübü Derneği Başkanı Serdar Vetem ile gönüllü uzman kardiyologların Başkan Kocamaz’ı ziyareti sonrasında işbirliği protokolü imzalandı.
Mersin sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara verilecek olan ücretsiz kalp sağlığı taraması hizmeti ile özellikle kırsalda yaşayan ve hastaneye gitmekte ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlara ulaşmak hedefleniyor.
Kalp sağlığı tarama aracı ile sağlık hizmetlerinden yeterli ölçüde yararlanamayan, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin zor olduğu kırsal bölgelerde yaşayan başta dezavantajlı gruplar olmak üzere yaşlı, yatalak, engelli, sağlık güvencesi olsun veya olmasın tüm vatandaşlar program dahilinde muayene edilecek. Böylece Büyükşehir Belediyesi, her cumartesi ücretsiz olarak kalp sağlığı taraması hizmetinin verilmesini sağlayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı planlıyor
Gezici kalp sağlığı tarama hizmeti ile halka koruyucu tedavi yöntemleri anlatılırken, vatandaşlar kalp sağlığı konusunda da bilgilendirilecek. Mersin’in tüm ilçelerini gezecek olan tarama aracı, tüm dünyada ölüm sebepleri arasında yer alan kalp hastalıklarının erken tanısını hedefliyor.
Gezici kalp hastalığı tarama aracı ile aterosklerotik kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, konjenital kalp hastalıkları ve kalp kapak hastalıkları tedavi edilecek. Ritim bozuklukları gibi çağımızın ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan kalp hastalıklarının erken tanısı ve tedavisi konularında da halka bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

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