Mersin'deki eczane saldırısına Bakanlıktan kınama

Sağlık Bakanlığınca, Mersin'de nöbetçi bir eczaneye yapılan saldırı kınandı.
Bakanlıktan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eczanede, eczacının hastaya eş değer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen, biri ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, saldırı kınanarak, "Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eş değer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eş değer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır.
Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasada iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eş değer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler."
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