Mersinli Mahallesi Sağlık Evi’ne kavuştu

Salihli Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan sağlık evlerini tüm yapım maliyetlerini üstlenerek mahallelere kazandırmaya devam ediyor.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Mersinli Mahallesinde 86 metrekare büyüklüğünde yapımı tamamlanan sağlık evini hizmete açarak, “Sağlık Evimiz, mahallemize şifa Mersinli’mize hayırlı olsun ” dedi.

Salihli Belediyesi olarak her alanda hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Kayda, “Yola çıkarken söz verdiğimiz projelerden bir tanesi de sağlık evleriydi. Bu kapsamda özellikle kırsal mahallelerimize sağlık evleri yaptık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda tedavi görmelerini önemsiyoruz. 2018 yılında Mersinli, Kabazlı ve Sarıpınar Mahallelerimize kazandırdığımız sağlık evleri yöre halkımıza hayırlı olsun. Halkımıza hizmet etmeyi seviyoruz” diye konuştu.

Sağlık Evi açılışına, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Şoförler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Mersinli Mahalle Muhtarı İslam Budak, belediye meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.