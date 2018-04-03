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Merve'nin doktoru: Kalıcı dolgu vakası dünyada görülmemiştir

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları aniden şişince hastanelik olan hemşire Merve Keleş'i (23) tedavi eden Medikal Estetik Hekimi Dr.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları aniden şişince hastanelik olan hemşire Merve Keleş'i (23) tedavi eden Medikal Estetik Hekimi Dr. Gül Fennibilek, "Aslında Merve Keleş'in vakası dünyada daha önce görülmemiştir. Dolayısıyla da tedavi biçimi olarak doktorların bilmediği bir vakadır" dedi. Hemşire Merve Keleş'in 2 Mayıs 2017'de yanlış bir dudak dolgusu uygulaması sonucu kendisine ulaştığını aktaran Dr. Gül Fennibilek, dudağında oldukça ciddi ödem, sertlik, doku ve dolaşım bozukluğu bulunduğunu anımsattı. Kaybedilme riski nedeniyle dudağın ameliyat edilmediğini aktaran Dr. Fennibilek, hastasına belirtileri düzeltme yolunda tedavi uyguladığını belirtti. Hastasının kendisine gelmeden önce kullandığı ilaçlar nedeniyle komplikasyonlar oluştuğunu bildiren Dr. Fennibilek, uyguladığı tedavi ile hastasının 28 Haziran 2017 itibariyle sağlığına kavuştuğunu vurguladı. 'DOKTORLAR BİLMİYOR' Merve Keleş'in artık normal yaşamına döndüğünü kaydeden Dr. Gül Fennibilek, şöyle konuştu: "Hastamız artık iyi durumda. Hastamız 1 yıl gibi uzun bir tedavi süreci değil 1.5 ayda tedavi görmüş oldu. Aslında Merve Keleş'in vakası dünyada görülmemiş bir vakadır. Dolayısıyla da tedavi biçimi olarak da doktorların bilmediği bir vakadır. Dünya literatürüne geçmesi gereken bir vaka olduğu için uyguladığım tedaviyi tıbbi bir platformdan paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerekli şartlar hazırlanırsa ben seve seve tüm doktor arkadaşlarıma bu dünyada görülmemiş vakanın tedavisini seve seve anlatmak istiyorum."

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