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Mesanesinden 12 santimetrelik taş çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Mesanesinden 12 santimetrelik taş çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de mesanesinden 12 santimetrelik taş çıkarılan 69 yaşındaki İbrahim Çetin, sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde yaşayan Çetin, uzun süredir idrar yapamama şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Kayık tarafından muayene edilen Çetin'in yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda mesanesinde büyük bir taş olduğu tespit edildi.

Doktorlar tarafından yapılan incelemede "taş kırma" yönteminin uygulanamaması üzerine taşın ameliyatla çıkarılmasına karar verildi.

Kayık ve ekibince gerçekleştirilen operasyonda 69 yaşındaki hastanın mesanesinden 650 gram ağırlığında ve 12 santimetre çapındaki taş alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Kayık, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastasının yaklaşık 6 aydır ağrılarının olduğunu belirterek, "Hastanın belki de doğuştan, belki de uzun süreden beri idrar kanalında darlık olduğunu fark ettik. Mesanede çok büyük bir taş tespit ettik. Açık ameliyat ve yöntemiyle taşı çıkardık." dedi.

Sağlığına kavuşan Çetin, doktorlarına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat böbrek taş

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