Meslekte 30. yılını dolduran sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, sağlık sektöründe 30. yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, 30 yılı aşkın süredir sağlık camiasında görev yapan doktorlara teşekkür belgesi takdim edilirken, yapılan sunumların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, “14 Mart sadece bir günden ve ya bir tarihten ibaret değildir. Bu tarih içerisinde büyük anlamları barındırıyor. 14 Mart’a Tıp Bayramı denilmesi ve bayram olarak kutlanması çok kolay olmadı. Bundan bir asır önce bu mesleği yerine getiren meslektaşlarımızın emperyalist güçlere karşı verdiği mücadele sonucunda bugün anlam ve önem kazanmıştır. Ben tüm meslektaşlarımın tıp bayramını kutluyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç ise, “Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bugün kaç meslek grubu bayram olarak kutlanabiliyor. Bugün bu tarih kolay kolay kazanılmadı bunu çok iyi biliyoruz. Bizler geleceğimizi iyi yönlendirmek istiyorsak geçmişimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Bizim bugünün anlam ve önemini bilmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte kutlamamız gerekiyor. İnşallah bu tür programlara daha fazla katılım sağlanır diye ümit ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerinde olmak istiyoruz. Tabii tıp mesleği biraz özveri isteyen ve zor bir iş. Ama tedavi ettiğiniz bir hasta size ’Allah razı olsun’ dediğinde bütün stres ve yorgunluğunuzu atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meslekte 30. yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.