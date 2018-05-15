"Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor"

MEHMET FATİH ASLAN - Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ramazanda aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğine dikkati çekerek, bu nedenle metabolizma hastalıklarının ramazandan sonra ortaya çıktığını belirtti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Prof. Dr. Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında çok zengin sofralar hazırlanmaması gerektiğini söyledi.

Orucun zeytin, incir ya da hurma ile açılmasını tavsiye eden Saraçoğlu, "Daha sonra çorba tüketilir. Sonra sofradan kalkarsınız, akşam namazınızı kılarsınız. Tekrar sofraya oturduğunuzda çok yağlı olmayan ve katı yağların kullanılmadığı sebzeli yemekten bir kap tüketilir. Bu şekilde iftar yapılabilir." diye konuştu.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, eskiden sofraların bugünkü kadar zengin ve çeşitli hazırlanmadığını dile getirerek, zengin hazırlanan sofraların israfa da neden olduğunu vurguladı.

Ramazanda insanların özellikle ölçülü beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti: