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"Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu: "Son yıllarda ramazanda insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazandan çıktıktan sonra veya ramazanın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor" - "Ramazanda ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz. Ramazanda öyle bir sofra hazırlanıyor ki bütün günün hıncını ezan okunduktan sonra bir akşam yemeğinden çıkarıyorlar"

MEHMET FATİH ASLAN - Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ramazanda aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğine dikkati çekerek, bu nedenle metabolizma hastalıklarının ramazandan sonra ortaya çıktığını belirtti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Prof. Dr. Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında çok zengin sofralar hazırlanmaması gerektiğini söyledi.

Orucun zeytin, incir ya da hurma ile açılmasını tavsiye eden Saraçoğlu, "Daha sonra çorba tüketilir. Sonra sofradan kalkarsınız, akşam namazınızı kılarsınız. Tekrar sofraya oturduğunuzda çok yağlı olmayan ve katı yağların kullanılmadığı sebzeli yemekten bir kap tüketilir. Bu şekilde iftar yapılabilir." diye konuştu.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, eskiden sofraların bugünkü kadar zengin ve çeşitli hazırlanmadığını dile getirerek, zengin hazırlanan sofraların israfa da neden olduğunu vurguladı.

Ramazanda insanların özellikle ölçülü beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ramazanda insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazandan çıktıktan sonra veya ramazanın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için ramazanda ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz. Ramazanda öyle bir sofra hazırlanıyor ki bütün günün hıncını ezan okunduktan sonra bir akşam yemeğinden çıkarıyorlar. Yani mideyi birden dolduruyorlar. Yanlış."

- Sahurda tatlı tüketimi baş ağrısı yapabilir

Prof. Dr. Saraçoğlu, sahur menüsünde tuz tüketiminde dikkatli olunmasını önererek, pirinç pilavı yerine patates yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahurda tatlı tüketiminin gün içerisinde baş ağrısına yol açabileceğine dikkati çeken Saraçoğlu, "Çay içilebilir ama çok fazla içilmemeli, çünkü vücuttan su attırıyor. Brokoli, karnabahar çok fazla tüketilmeli. Mercimek, ıspanak folik asit açısından çok iyi ancak çok fazla yağ kullanılmamalıdır." dedi.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, hem sahurda hem de iftarda özellikle kızartma yemeklerinden uzak durulmasının sağlık açısından büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

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