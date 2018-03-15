Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Güneşin yüzünü bir gösterip bir kaybolduğu mevsim geçişleri, başta grip ve nezle olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bu dönemde sağlığımızı korumanın yolu ise bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten geçiyor. Üstelik yalnızca günlük yaşam ve beslenme rutinimizde küçük değişiklikler yaparak güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak mümkün.

Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, bağışıklık sistemini güçlendirip mevsim geçişlerini sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için önerilerde bulundu.

1-Günde 6 - 7 kez idrara çıkacak kadar su için. Böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını ve vücudunuz için yeterli su alımını bu şekilde kontrol edebilirsiniz.

2-Düzenli ve kaliteli uyuyun. Büyüme hormonu gece 22.00 - 02.00 saatleri arasında ve karanlık bir ortamda uyuyorsanız salgılanır. Bu saatlerin önemli bir kısmından yararlanmaya çalışın. Uyuduğunuz ortamda televizyon ve bilgisayar ışığı olmamasına dikkat edin. Uyumakta zorlanıyorsanız, yatmadan önce melisa, rezene, papatya gibi sakinleştirici etkisi olan bitki çayları için.