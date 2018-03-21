Mevsim geçişleri çocukları hasta ediyor

Ani ısı değişikliklerinin hastalıkları beraberinde getirdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma SUCU, mevsim geçişlerinde hastalığa yakalanmanın daha fazla olduğunu söyledi.

Mevsim geçişlerinde özellikle bağışıklıkları tam gelişmemiş çocukların daha savunmasız olduğunu kaydeden Uzm. Dr. SUCU, “Mevsim geçişlerinde hastalık yapan mikropların doğada yayılımları artar. Bir sıcak bir soğuk olan değişken hava koşulları kişilerin bağışıklık sistemlerini zayıflatır. Zayıf bağışıklık sistemi de hastalıklara karşı zemin hazırlar. Çünkü güçlü bağışıklık sistemi, bizi hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı korur ve onlarla savaşır. Bağışıklık sistemi zayıfladığında bu savaşta başarısız olunduğu için mikroplar hastalıklara yol açar” dedi.

“Rüzgarlı ve yeşil alanlarda, tozlu zeminlerde bulunmamaya özen gösterilmesi gerekir”

Uzman Dr. Fatma Sucu, sonbaharda rüzgarların artması, ilkbaharda ise polenlerin her yere savrulmasının hastalıklara neden olduğunu ifade ederek, “Alerjik bünyeli bebeklerde ve çocuklarda; astım, saman nezlesi, cilt lezyonları gibi klinik semptomların oluşmasına sebep olur. Bu dönemlerde koruyucu ilaçların kullanılması, rüzgarlı ve yeşil alanlarda, tozlu zeminlerde bulunmamaya özen gösterilmesi gerekir. Unutulmaması gereken nokta, erişkin ve çocuklarda sadece burun akıntısı ile kendiliğinden geçebilen grip nezle gibi virütik hastalıkların, bebeklerde bronşiolit ve zatürre yapıp solunum, kalp yetmezliğine kadar gidebilen tablolara neden olabilmesidir” şeklinde konuştu.

“Mevsim geçişleri ile birlikte sık görülen hastalıklardan biri kulak enfeksiyonu”

Mevsim geçişleri ile birlikte sık görülen hastalıklardan biri de kulak enfeksiyonu olduğunu belirten Uzm. Dr. Fatma Sucu, “Çocuklarda kulak ile boğaz arası östaki borusu daha kısa olduğundan, boğaz enfeksiyonu bile, rahatça kulağa atlayabilir. Odanın nemlendirilmesi, burnun gerektiğinde serum fizyolojiklerle açık tutulması ve boğaz enfeksiyonu durumunda kulakların incelenmesi, ihmal edilmemesi gereken, olası komplikasyonları azaltır” ifadelerini kullandı.

Mevsim geçişlerinde korunma yollarından bahseden Uzm. Dr. Fatma Sucu, “En iyi koruma sağlıklı beslenmektir. bebekler için anne sütü en iyi koruyucu olduğudur. Sağlıklı beslenmek ve mevsiminde sebzeleri tüketmek ve vitamin yönünden bol gıdalar almak , hastalıklara karşı en iyi korunma yöntemidir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bağışıklık artırıcıları özellikle salgın dönemlerinde kullanmak çok yararlıdır” diye konuştu.