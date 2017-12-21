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Mevsim geçişlerinde cildinize önem verin

SAĞLIK HABERLERİ | 21.12.2017 12:16 | Son Güncelleme 22 Aralık 2017

Yaşlanmanın önüne geçmesek de, zamanın etkilerini geciktirmek mümkün. Cildimize ve cildimize dair uygulamalar ile yaşlanma belirtilerin önüne geçebilir, cildimizin tazeliğini mevsim geçişlerinde tazeliğini koruyabiliriz.

Mevsim geçişlerinde cildinize önem verin

Cilt yenileme ve gençleştirmeye yönelik en önemli dönemlerden biri olan kış aylarında, yapılması gereken bakım ve tedavilerin önemini biliyoruz. Özellikle yazdan kalma lekelenmeler, sonbaharda keskin bir haca değişimi cildin yenilenmesini bozar, cildimiz mevsim değişikliği ile beraber kurur,matlaşır ve nemini kaybeder.

Soğuk havalar karşısında cildimizi nasıl etkileniyor

Soğuyan hava ile birlikte cildimizdeki gözenekler sıkılaşır. Dolaşım sistemi, ısı kaybını önlemek için kanı daha içerilere soktuğu için cildin kan akışı azalır ve bu durumda cildin beslenmesi yetersiz olduğundan dolayı renksizdir. Rüzgarlı havalarında etkisi cildi daha da kuru ve mat bir görünüm olmasına neden olmaktadır.

Mevsim geçişleri içerisinde hava, iklim koşulu, çevre, atmosfer, egzoz gazı cildimizi ciddi bir şekilde yıpratmaktadır. Bu sıkıntılara maruz kalmamak ve nem kaybını dengelemek için C vitamini, serum, retinoidlerle vücudu desteklemek gerekiyor. Bunun yanı sıra cildimize düzenli olarak bakımları yaptırmak gerekmektedir.

Cildimizi nasıl nemlendirebiliriz

Özellikle kış döneminde tercih ettiğimiz antiaging h100 gençlik aşısı; cilde belirgin bir parıltı ve lifting etkisi yapmaktadır. Bu aşının içeriğindeki hyaluronik asit yardımıyla cilde su çekerek nem,elastikiyet ve parlaklık vermektedir.

Hyalüronik asit vücudun en önemli yapı taşlarından biridir ve kan damarlarından, iç organlara, cilt içinden eklemlere kadar hemen her yerde bulunur. Hyalüronik asit bağ dokusunun ana yapı maddesidir. En fazla bebek cildinde bulunur canlı, nemi fazla, parlak ciltlere bebek gibi cilt dememiz bundandır.

Altın iğne ile cildimizi sıkılaştıralım

Deri katmanlarını kontrollü biçimde ısıtarak kolajen liflerini gerginleştiren ve sıkılaştıran, cilde daha diri, dolgun, pürüzsüz bir görünüm veren radyofrekans uygulaması bu yetenekli platform tarafından etkili, güvenilir ve acısız biçimde yapılabiliyor. Uygulanan radyofrekans yüz hatlarının şekillendirilmesine yardımcı oluyor, ağız ve göz çevresi gibi cilt yaşlanmasının sık görüldüğü alanlarda daha ilk uygulamada dahi fark edilen bir düzelme sağlıyor.

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
info@gokhanhaytoglu.com

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Anahtar Kelimeler:
Cilt Yaşlanma

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