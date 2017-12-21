Mevsim geçişlerinde cildinize önem verin

Cilt yenileme ve gençleştirmeye yönelik en önemli dönemlerden biri olan kış aylarında, yapılması gereken bakım ve tedavilerin önemini biliyoruz. Özellikle yazdan kalma lekelenmeler, sonbaharda keskin bir haca değişimi cildin yenilenmesini bozar, cildimiz mevsim değişikliği ile beraber kurur,matlaşır ve nemini kaybeder.

Soğuk havalar karşısında cildimizi nasıl etkileniyor

Soğuyan hava ile birlikte cildimizdeki gözenekler sıkılaşır. Dolaşım sistemi, ısı kaybını önlemek için kanı daha içerilere soktuğu için cildin kan akışı azalır ve bu durumda cildin beslenmesi yetersiz olduğundan dolayı renksizdir. Rüzgarlı havalarında etkisi cildi daha da kuru ve mat bir görünüm olmasına neden olmaktadır.

Mevsim geçişleri içerisinde hava, iklim koşulu, çevre, atmosfer, egzoz gazı cildimizi ciddi bir şekilde yıpratmaktadır. Bu sıkıntılara maruz kalmamak ve nem kaybını dengelemek için C vitamini, serum, retinoidlerle vücudu desteklemek gerekiyor. Bunun yanı sıra cildimize düzenli olarak bakımları yaptırmak gerekmektedir.