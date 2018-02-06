Mevsimsel değişiklikler grip haritasını değiştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, mevsimsel ve iklimsel değişikliklerin virüsleri etkilediğini belirterek grip haritasında da değişiklik olduğunu söyledi.

Bütün virüslerde iklim değişikliğinin çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. İftihar Köksal, dünyanın dinamik bir dengesinin olduğunu kaydetti. Köksal, “Her mevsimin kendine göre özellikleri var. Mevsimsel ve iklimsel değişiklikler virüsleri de etkilemekte. İçinde bulunduğumuz ortam ısısı mikropların üremesi için son derece uygun bir ortam. Sonbaharın başından ilkbahara kadar olan mevsimi biz grip mevsimi olarak adlandırıyoruz. Bu mevsimde grip virüsleri uyanıyorlar. Toplu yaşam arttığı için insanlar birbiriyle daha fazla kapalı ortamlarda havaların soğumasıyla birlikte olduklarından kolay bulaşmakta. Bu mevsimsel değişiklik grip haritasında da değişiklik yaptı. Biz bu zamanın kaydığını görüyoruz. Eskiden sonbaharda başlardı kışın artardı ilkbahara doğru azalırdı. Ama geçen sene de bu sene de böyle olmadı. Yeni artmaya başladı. Aralık sonunda biraz vaka vardı. Ocak ayı itibariyle vakalarda bir artış görüyoruz. Bu çok büyük risk. Bu Mart ayına kadar artarak devam etmekte. Geçen sene öyle olmuştu. Nisan ayında bitmişti” dedi.

"Grip ile nezleyi karıştırmamak lazım"

Gribi nezle ile karıştırmamak gerektiğinin altını çizen Köksal, "Grip gerçekten çok önemli. Gribi nezle ile karışmamak lazım. Grip öldürücü bir hastalık ama nezle öldürmeyen bir hastalık. Biz şunu öneriyoruz; ayırt edelim ama gripten korunmak mümkün. Nezlede gözlerde yaşarma, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler vardır. Ateş çok yüksek derecelere çıkmaz. Birkaç günde iyileşir. Ama grip öyle değil. Grip özellikle bir takım risk gruplarında çok daha ağır seyreder. Hastaların tabiriyle boğazda biber dökmüş gibi yanma hissi olur. Kuru bir öksürük olur. Burun akıntısı yoktur. Gözlerde yaşarma, hapşırma yoktur. 39, 40 dereceye kadar çıkan ateş vardır. Keşke bu kadarla kalsa. Gribin en büyük riski sadece üst solunum yollarında kalmaması, alt sonumu yollarına inerek ölümcül zatürre yapmasıdır. Çok hızlı ilerler. Ciddi bir zatürre tablosuyla hastaların ölümüne yol açabilir ya da üzerine fırsatçı mikropların binmesiyle bakterilere bağlı olarak zatürre gelişir. Bu da hastanın yaşamını olumsuz etkileyebilir” şeklinde konuştu.