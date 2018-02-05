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Mide ameliyatı sonrası deri sarkmasına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 12:02 | Son Güncelleme

Op.

Mide ameliyatı sonrası deri sarkmasına dikkat

Op. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen, mide küçültme ameliyatları sonrası deri sarkmalarının meydana gelebileceğini belirterek, estetik ameliyatlarla ilgili bilgi verdi.
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen, deri sarkmalarının hastaları rahatsız ettiğini ve hastaların estetik operasyonlara başvurduğunu söyledi. Hızlı kilo kaybıyla oluşan bu sarkmaların estetik operasyonlarla giderildiği belirtildi.

“Hızlı kilo vermeyle deride sarkma olabilir”
Mide ameliyatlarının ardından hızlı kilo verilmesiyle vücudun çeşitli bölgelerinde deri sarkmasına dikkat çeken Dr. Gümüş, “Günümüzde Obezite çok ciddi bir sağlık problemi haline gelmiştir. Mide küçültme ameliyatları sık olarak kullanılmaktadır. Bu tarz ameliyatları geçiren hastalar çok hızlı bir şekilde kilo vermekte ve deri elastikleri bu hıza ayak sağladığı için vücudun çeşitli bölgelerinde deri sarkmaları meydana gelmektedir” dedi.

“Estetik müdahaleyle düzeltilebilir”
Deri sarkmalarının estetik müdahale ile düzeltilebileceğini belirten Gümüş, “Bu dönemde beklenilen kilo kaybına eriştikten sonra ve mevcut bulunan kilonun sabit hale gelmesinden belirli bir süre sonrasında sarkan derilere toparlama ameliyatları yapılabilir. Vücutta en sık karın bölgesi, meme bölgesi sırt bölgesi, kollar ve yüz gıdı bölgesinde sarkmalar oluşabilir. Bunlardan en sık karın ve meme bölgesi sarkmaları hastalarımızı rahatsız etmektedir. Vücuttaki her türlü sarkmaya çeşitli ameliyatlarımız mevcuttur. Karın bölgesindeki sarkmalar karın germe ameliyatlarıyla, meme bölgesindeki sarkmalar ise, meme dikleştirme toparlama ameliyatları ile düzeltilmektedir. Aynı şekilde karın ve kol germe ameliyatlarını da yapmaktayız. Ama unutulmaması gereken şey tüp mide ameliyatlı hastalarımızın kan değerlerinin mevcut hastalardan daha düşük olduğu ve çeşitli vitamin eksikliğinin bulunduğudur. Kan değeri uygun olmayan ya da vitamin eksikliği olan hastalarımızın ameliyat sonrası toparlamaları biraz daha uzun olabilir. Bu sebeple kilo dengesinin sağlanmasından sonra kan değerlerinin belirli düzeye gelmesi vitamin desteği alınması ve vücudun ameliyata tam olarak hazırlanması beklenebilir. Kilo dengesi sabitlenmeyen hastalarda yapılan estetik girişimler kötü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle hastalarımızın belirli bir yeme düzenine sahip olmaları ve kilolarının belirli bir düzende devam ettiğini iyi sorgulamamız gerekmektedir. Genelde hastalarımız bir gün hastanede kalmakta ve ortalama bir hafta sonra normal hayatlarına dönmektedir” diye konuştu.

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