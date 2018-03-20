Mide botoksu ile zayıflamak mümkün!

Norveçli bilim adamlarının 2004 yılında bu yana çeşitli denemeler sonucunda kilo vermede olumlu etkilerine dair onay verdikleri mide botoksu uygulaması Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. Konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar,”Botoks bir mikroorganizmanın zehridir. Botoks bildiğiniz gibi görsel olarak ciltte kırışıklıların giderilmesinin yanı sıra bir takım nörolojik rahatsızlıklarda, bacaklarda ve kollarda olmak üzere yaygın olarak kullanılıyor. Son 10-15 yıldır da bariatrri alanında bariatrik bir girişim olarak mideye de uygulanmaya başlandı. 2004 yılından itibaren hayvanlar üzerinde deneysel amaçlı olarak kullanılan yöntem son zamanlarda da Norveç, Kore, ABD gibi ülkelerde çeşitli merkezlerde uygulanarak, görülen pozitif sonuçların ardından insanlarda da kullanılmaya başlandı. Çalışmaların ardından mideye yapılan botoks enjeksiyonları ile 5-6 ayda yaklaşık 4-20 kilo kaybedilebildiği saptanmıştır. Amerika’da da önceleri sınırlı sayıda ve deneysel amaçlı olarak kullanılan yöntem 2014 yılından itibaren daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İşlemin etkisi, açlık ve tokluk üzerinde etkili olan midedeki kas ve sinirler üzerinde oluşan blokaj ile açıklanıyor. Burada hem kas tabakası etkilenerek midenin boşalma süresi uzuyor hem de sinir hücreleri etkilenerek açlık hissi azalıyor” dedi

Cerrahi girişimlerden korkan ve diyet uyumu olmayanlar için ideal



Yöntemin kimlere uygulanabileceğine değinen Op. Dr. Fatih Kar,” Mide botoksu özellikle cerrahi girişimlerden korkan insanlar için çok iyi bir seçenek. Diyet konusunda sıkıntı yaşayan, diyette ciddi anlamda uyumsuzluk gösteren, diyetle yıldızı bir türlü barışmayan insanlar bu teknik için ideal hasta grubunu oluşturuyorlar. Sağlık problemleri olup kilo verme konusunda sürekli başarısız olanlar için de önerilebilecek bir yöntem. Bu olay diyet uyumunu belirgin derecede arttırıyor” şeklinde konuştu.

İşlem 20 dakikada tamamlanıyor



İşlemin uygulama şekline değinen Kar,” Gastroskopi işlemi yaptıktan sonra eğer midede ciddi bir problem yoksa botoks işlemine geçiliyor. Teknik özellikli bir teknik olup gastroskopi yapılırken midenin incelenmesi sırasında yapılan bir işlemdir. Ortalama süresi 20 dakika ile yarım saate arasında değişiyor. Hastanede kalmayı gerektirmiyor. İşlemin ertesi günü işe gidilebiliyor. Tekniğin herhangi bir yan etkisi yok ve hasta aynı gün sosyal yaşantısına geri dönebiliyor. Midenin çok geniş bir alanına enjeksiyon yapılarak mide kaslarının etkisiz hale gelmesi sağlanıyor. Midede kasılmayı sağlayan kaslar bu özelliğini yapamadığı zaman gıdalar midede uzun süre kalabiliyorlar. Normalde karbonhidratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle birlikte alındığı zaman 4-4 buçuk saate boşalabilirken bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 12 saate kadar ilerleyebilmekte. Ayrıca Ghrelin dediğimiz bir açlık hormonu var. Bu hormon en çok midenin fundusundan salgılanmaktadır. Enjeksiyonların bir kısmı bu bölgeye de yapılıyor. Bu enjeksiyon sonrası açlık hormon seviyesi düzeyi de çok ciddi anlamda düşebiliyor. Bu şekilde hastaların iştahları azalarak midedeki tokluk hissi uzuyor. Dolayısı ile hasta kilo vermeye başlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki, tüm tekniklerde olduğu bu teknikte de uyum çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenme, aktif bir yaşam ve spor bu uygulamadan sonra hastaların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Dolayısı ile diyetisyenlere de çok büyük rol düşüyor, hastaların periyodik takiplerini onların da sıkı bir şekilde yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.