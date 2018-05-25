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"Mide kanseri yavaşça ve yıllar içerisinde büyüyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç.

İSTANBUL, (DHA)-MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu mide kanserleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Kadıoğlu, mide kanserinin, midenin en iç katmanından başlayarak iç tabakalarına doğru büyüyen bir kanser çeşidi olduğunu belirterek " Genellikle yavaşça ve yıllar içerisinde büyüyor" dedi.

Bazı şikayetler mide kanserini araştırmayı gerektirir diyen Genel Cerrahi Uzman Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, " Kanserin erken döneminde yemek sonrası şişkinlik, hazımsızlık, hafifçe olan bulantı, iştah kaybı ve göğüste yanma hissi görülebilir. Sadece hazımsızlık ve yanma tabi ki kanser olduğunuz anlamına gelmez ancak benzer şikayetleriniz varsa doktora başvurmanız ve doktor değerlendirmesi sonucunda gereklilik halinde ek tetkikler yaptırmanız gerekir " diye konuştu.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadıoğlu “Kanserin biraz daha ilerlediği dönemde ise mide ağrısı, dışkıda kan, mide şişkinliği, kusma, sebepsiz kilo kaybı, yutma güçlüğü, gözlerde ve ciltte sarılık, ishal veya kabızlık, güçsüzlük-yorgunluk ve göğüs duvarında yanma gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz” dedi.

MİDE KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRAN BİRÇOK RİSK FAKTÖRÜ VAR

Mide kanserinin kesin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte Helicobacter Pylori isimli bakterinin mide kanseri riskini arttırdığını söyleyen Doç. Dr. Kadıoğlu: “ Sigara kullanımı, obezite, çok tuzlu veya tütsülenmiş gıdaların tüketilmesi, mide ülseri ameliyatı geçirmek, A kan grubuna sahip olmak, Epstein Bar adlıvirüs enfeksiyonu, birtakım genler, asbeste maruz kalmak vekömür-metal-kereste ve kauçuk endüstrilerinde çalışmanın da mide kanseri riskini arttırdığı düşünülmekte” diye konuştu. Doç. Dr. Kadıoğlu şunları söyledi:

"KANSERİN TANISINDA HASTA ÖYKÜLERİNİN ÖNEMİ BÜYÜK"

"Mide kanser rutin tarama programlarında taranan kanserlerden değildir. Bunun ana sebebi kanserin çok sık rastlanmamasıdır ve tarama programları o yüzden çok da anlamlı olmayacaktır. Mide kanserinin tanısında ilk basamak muayenedir. Ailenizdeki hastalık öyküleri ve sizde mide kanseri riskini arttıran riskler olup olmadığı da doktor muayenesinde ayrı olarak değerlendirilecektir. Sonrasında birtakım testler gerekebilir.

Gastroskopi yani mideye yapılan endoskopik muayene ince, hareket kabiliyeti yüksek ve ucunda kamera olan bir cihaz yardımı ile midenin muayene edilmesi işlemidir. Bazı durumlarda endoskopi dışında yutma testleri istenilebilir. Bu testler baryum içeren ilaçların içilmesinden sonra bir seri röntgen çekilmesini gerektirir. Baryum mideyi kaplayarak mide cidarının filmlerde görünmesini sağlar. Bilgisayarlı tomografi, kullanılabilecek bir diğer tanı yöntemidir.

"SİGARA İÇENLERDE MİDE KANSERİ 2 KAT DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Mide kanserinin tedavisinde ameliyat ve sonrasında kemoterapi ön plandadır. Gerekli durumlarda radyoterapi de kullanılabilir."

"Mide kanserinde en sık karşılaştığımız soru 'kanserden korunmak için ne yapabilirim ?' olmakta" diyen Dr. Kadıoğlu “Bu bağlamda yapılabilecek en temel şey Helicobacter Pylori enfeksiyonlarının tedavi edilmesidir. Bunun dışında sağlıklı beslenmek, sigara kullanmamak (sigara içenlerde mide kanseri 2 kat sık görülür), tuzlu ve tütsülenmiş gıdaları olabildiğince az tüketmek kendinizi korumak için alınabilecek önlemlerdendir” dedi.

(FOTOĞRAF)

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