Mide Küçültme Ameliyatı Meclis Gündemine Taşındı

CHP’li Muğla Milletvekili Nurttin Demir, Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması isteğiyle verdi soru önergesiyle, ölümle de sonuçlandığı ileri sürülen mide küçültme ameliyatlarını TBMM’nin gündemine getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Demir; “Mide küçültme ameliyatları gibi operasyonlar sonrası birçok kalıcı rahatsızlıklar ( komplikasyonlar) meydana gelmekte, hatta birçok hasta yaşamını yitirmektedir. Gerçekten bu tür ameliyatlarda ilk 1 yıl hem zayıflama, hem de obez Tip2 diyabetlilerde çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak sorunlar ikinci yıldan sonra başlamaktadır. Kimse ameliyat olmuş kişilerin operasyondan 5 yıl ya da 10 yıl sonraki sonuçlarını, yeniden kilo alıp almadığını, diyabetinin yeniden başlayıp başlamadığını bilmemektedir, fark etmemektedirler. Bazı doktorların tıbbı gereksinimlerden uzak bir şekilde sadece ekonomik menfaatler için hastalarını ameliyat ettiği kamuoyunun endişe verici iddiaları arasındadır’’ dedi.

Demir, önergesinde Demircan’a şu soruları yönetti;

“Mide küçültme ameliyatlarında bir denetim var mıdır? Bu tür operasyonlar sağlık kurulu yada sağlık konseyleri kararı sonrası mı uygulanmaktadır? Her isteyen, şartları uygun olsun olmasın, bu operasyonu geçirebiliyor mu? Vücut kitle indeksi (VKİ) gibi kriterler dikkate alınıyor mu? Mide küçültme ameliyatı olan hasta sayısı kaçtır? Vücut kitle indeksi (VKİ) 40’ın altında operasyon olan hasta sayısı nedir? Bu operasyondan sonra kaç kişide kalıcı rahatsızlıklar ( komplikasyonlar) meydana gelmiş, kaçı yaşamını yitirmiştir? İdari soruşturma ve hakkında dava açılan hastane var mıdır? Sayıları yıllara göre nedir? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?”