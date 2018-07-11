Mide küçültme ameliyatı riskleri hastaların korkulu rüyası!

Mide küçültme ameliyatı olmak için bakılan tek faktör aşırı kilolu olma durumundan ibaret değlidir. Peki herkes için doğru olmayan mide küçültme ameliyatını kimler yaptırabilir?

Sağlıksız beslenme, yaşam şekli, teknoloji ve genetik gibi faktörlerden dolayı son yıllarda hızla yayılan obezite, tüm hastalıkların en büyük nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Zayıflamak amacıyla tercih edilen obezite cerrahisi kimlere uygulanabilir? Mide küçültme ameliyatının riskleri nelerdir? Mide küçültme ameliyatı sonrası neden ölüm görülüyor? Yılda 17 bin ameliyatla, dünyada en çok mide operasyonu yapılan ülkelerin başında gelen Türkiye’de, mide küçültme ameliyatları hakkında ki sorularımızı Lotus Obezite Cerrahisi Kliniği kurucusu Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül’e sorduk.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI KİMLERE UYGULANMALI?



Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliklere göre ameliyat için şart koşulan minimum vücut kitle endeksi 40'tan 35'e çekilmesine rağmen kimler ameliyat olur ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu: “Obezite cerrahisinin aşırı kilolu hastalar için belirlediği kriterler olsa bile mide küçültme ameliyatları herkes için uygun değildir. Vücut kitle indeksi ≥ 35 veya üzeri olanların aynı zamanda obezitenin yol açtığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, kireçlenme, kolesterol yüksekliği, sindirim sistemi problemleri ve kalp hastalıkları gibi diğer hastalıkları bulunan kişiler için uygundur. Zayıflama yöntemlerini, belirli bir müddet uygulanmasına rağmen sağlıklı bir şekilde kilo verememiş olan kişiler için uygundur. Kişi aşırı kiloluysa bile ilk denenecek yöntem bir diyetisyen kontrolünde, diyet yapmak olmalıdır. Yani obezite cerrahisi ilk seçenek olmamalıdır. Biraz da obezite cerrahisi düşünen hastalarımızın gözünden bakmaya çalışalım. Mide küçültme ameliyatı olmak isteyenler bu kararı güçlükle alıyorlar. Hem toplumun az ye ve zayıfla baskısı hem de, diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum düşüncesiyle başarısızlık duygusu ile uğraşıyorlar. Az yemekle zayıflanamayacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Herhangi bir ameliyata karar vermek hasta için çok zordur. Bu süreçte bizlere düşen onların yanında olarak destek olmaktır.”