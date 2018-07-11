HABER

Mide küçültme ameliyatı riskleri hastaların korkulu rüyası!

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Mide küçültme ameliyatı riskleri hastaların mide küçültme ameliyatı olmadan önce dikkatle araştırmaları gereken bir konudur. Herkes tarafından yaptırılamadığı bilinen mide küçültme ameliyatı kimlere uygulanır? Mide küçültme ameliyatı sonrası neden ölüm görülür? İşte mide küçültme ameliyatı ile ilgili bu ve pek çok merak ettiğini sorunun yanıtı haberimizde.

Mide küçültme ameliyatı riskleri hastaların korkulu rüyası!

Mide küçültme ameliyatı olmak için bakılan tek faktör aşırı kilolu olma durumundan ibaret değlidir. Peki herkes için doğru olmayan mide küçültme ameliyatını kimler yaptırabilir?

Sağlıksız beslenme, yaşam şekli, teknoloji ve genetik gibi faktörlerden dolayı son yıllarda hızla yayılan obezite, tüm hastalıkların en büyük nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Zayıflamak amacıyla tercih edilen obezite cerrahisi kimlere uygulanabilir? Mide küçültme ameliyatının riskleri nelerdir? Mide küçültme ameliyatı sonrası neden ölüm görülüyor? Yılda 17 bin ameliyatla, dünyada en çok mide operasyonu yapılan ülkelerin başında gelen Türkiye’de, mide küçültme ameliyatları hakkında ki sorularımızı Lotus Obezite Cerrahisi Kliniği kurucusu Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül’e sorduk.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI KİMLERE UYGULANMALI?

Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliklere göre ameliyat için şart koşulan minimum vücut kitle endeksi 40'tan 35'e çekilmesine rağmen kimler ameliyat olur ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu: “Obezite cerrahisinin aşırı kilolu hastalar için belirlediği kriterler olsa bile mide küçültme ameliyatları herkes için uygun değildir. Vücut kitle indeksi ≥ 35 veya üzeri olanların aynı zamanda obezitenin yol açtığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, kireçlenme, kolesterol yüksekliği, sindirim sistemi problemleri ve kalp hastalıkları gibi diğer hastalıkları bulunan kişiler için uygundur. Zayıflama yöntemlerini, belirli bir müddet uygulanmasına rağmen sağlıklı bir şekilde kilo verememiş olan kişiler için uygundur. Kişi aşırı kiloluysa bile ilk denenecek yöntem bir diyetisyen kontrolünde, diyet yapmak olmalıdır. Yani obezite cerrahisi ilk seçenek olmamalıdır. Biraz da obezite cerrahisi düşünen hastalarımızın gözünden bakmaya çalışalım. Mide küçültme ameliyatı olmak isteyenler bu kararı güçlükle alıyorlar. Hem toplumun az ye ve zayıfla baskısı hem de, diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum düşüncesiyle başarısızlık duygusu ile uğraşıyorlar. Az yemekle zayıflanamayacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Herhangi bir ameliyata karar vermek hasta için çok zordur. Bu süreçte bizlere düşen onların yanında olarak destek olmaktır.”

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül; “Her ameliyatın kendine has riskleri vardır. Mide küçültme ameliyatı riskleri: Anesteziye bağlı riskler, nefes darlığı, enfeksiyon, ölüm, safra kesesi taşları, beslenme bozukluğu, kan pıhtısı, damar tıkanması, kanama, kaçaklar (Karın içi iltihap), kusma, fıtık olarak sayılabilir. Genellemek gerekirse bu riskler karın içi ameliyatların hepsinde ortaktır. Şunu da vurgulamak isterim ki safra kesesi ameliyatı sonrası sorun görülme ihtimali, güvenli mide küçültme ameliyatı risklerinden daha fazladır” dedi.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI SONRASI NEDEN ÖLÜM GÖRÜLÜYOR?

Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül “Ameliyatların tümünde olduğu gibi, mide ve bağırsak ameliyatlarının yapıldığı obezite cerrahisinde de, ameliyatta zarar görme, dikiş yerlerinin yeterli iyileşememesinden kaynaklanan karın içi iltihaplar görülebilir. Bu durum tüp mide ameliyatı sonrası kaçak olarak da bilinmektedir. Karın içi iltihabın, erken tanı ve tedavisi ile bu süreç hastaya zarar vermeden tedavi edilebilir. Bu durumda doktorunuza kolay ulaşır ve gözetim altında olursanız karın içi iltihap öldürücü değildir. Obezite cerrahisi tam zamanlı yapılması gereken bir iştir ve diğer mide ameliyatlarından teknik farklılıklar arz eder. Obezite cerrahisi doktorlarını seçerken dikkat etmeniz gereken, ekiplerinde diyetisyenlerin ve obezite cerrahisi sonrası psikolojinizle ilgilenecek bir psikoloğun bulunup bulunmadığı önemlidir. Ameliyat yapılan hastaneler tam donanımlı ve ekipleri bu konuda yeterince tecrübeli mi diye mutlaka sorulmalıdır” dedi.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Hamilelikte balık tüketimine dikkatHamilelikte balık tüketimine dikkat
Dr. Çiftçi: Diyabet hastalarının yüzde 33’ü bu durumun farkında değilDr. Çiftçi: Diyabet hastalarının yüzde 33’ü bu durumun farkında değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mide küçültme ameliyatı mide küçültme ameliyatı riskleri mide küçültme ameliyatı sonrası mide ameliyat kilo obezite Obez hastalık tedavi

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İlginizi Çekebilir

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güneş koruyucu kremler doğru kullanılmazsa büyük tehdit unsuru!

Güneş koruyucu kremler doğru kullanılmazsa büyük tehdit unsuru!

Kalp romatizması nedir? Kalp romatizması belirtileri ve tedavisi nelerdir

Kalp romatizması nedir? Kalp romatizması belirtileri ve tedavisi nelerdir

Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer hastalığından korunmak için ne yapılmalı?

Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer hastalığından korunmak için ne yapılmalı?

İyi bir cinsellik için köye gidin!

İyi bir cinsellik için köye gidin!

Klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı tedavisi nedir?

Klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı tedavisi nedir?

Sıcak çarpması belirtileri nedir? Sıcak çarpması nasıl tedavi edilir? İşte sıcak çarpmasına karşı alınan önlemler

Sıcak çarpması belirtileri nedir? Sıcak çarpması nasıl tedavi edilir? İşte sıcak çarpmasına karşı alınan önlemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.