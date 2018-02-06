Midyat’ta hastane kuyruğuna çözüm bulundu

Mardin’in Midyat İlçesinde hasta kabul noktalarında yaşanan uzun kuyruklar ve sıra alma sorununa Başhekimi Op. Dr. Mahmut Necdet Palaz çözüm buldu.

Günde ortalama 5 bin kişinin tedavi için gittiği 150 yataklı Midyat Devlet Hastanesinde yaşanan “sıra alma” sorununa Hastane Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Palaz tarafından çözüm bulundu. Çevre ilçelerden de tedavi için gelen vatandaşlar sabah sıra almak için “hasta kabul noktalarında” uzun kuyruklar oluşurken, sıra alma sırasında yer yer yaşanan tartışmaların da önüne geçilmiş oldu.

Göreve başlamasıyla birlikte hizmet kalitesini arttırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Palaz, “Hastanemizin hizmet kalitesini arttırmak için buradayız ve bir şeyler değişecekse de çabuk değişsin, eyleme dönüşsün. Hastanemizin potansiyeli çok fazla, hasta sayısı çok fazla, daha önce sadece hasta kabul tarafından verilen sıra kesme olayını, fiş kesmelerini hastaların her poliklinikten kendi doktorlarına sıra alabileceği düzenleme getirdik. Bu şekilde hem sabah saatlerindeki hasta kabuldeki yoğunluk azalacak ve hastalarda gidip sıra beklemektense gidip kendi polikliniğinden de sıra alabilecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın bekleme süresini azaltacağız, yoğunluk azaltarak daha hızlı bir şekilde hizmet sunmuş olacağız, hizmet kalitemizi arttırmış olacağız hem de sağlık hizmeti verimliliğimizi arttırmış olacağız. Hastalarımızın sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde daha düzgün bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.