Migren işitme kaybına neden oluyor

Mısır Assiut Üniversitesi Hastanesi Nöroloji ve Psikoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre baya bir ilgisi var.

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, bu konuda şu bilgileri veriyor:

“Araştırmacılar elektrofizyolojik testleri kullanarak, migren hastalarının kokleadaki işitsel yollarının işlevine baktılar ve migren hastalarının üçte ikisinin bir veya daha fazla anormalliği olduğunu keşfettiler. Uyarılınca kokleadaki kıl hücrelerinin titreşimlerinden kaynaklanan yankıları ölçen otoakustik emisyon testi ve beynin ses yanıtını ölçen işitsel beyin sapı tepkisi de teste dahil edildi. Araştırmacılar, bu anormallikleri, migren atakları nedeniyle işitme sisteminin zarar gören kan dolaşım sistemine bağladılar.

Kokleadaki duyu hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için sağlıklı bir kan dolaşımı şarttır. Sirkülasyonda görülen bir azalma sonuç olarak bu hücrelerin hasar görmesine veya ölmesine neden olabilir. Bu da sensorinöral işitme kaybına neden olur.