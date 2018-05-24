Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan migren aşısına onay verildi. 2012 yılından beri çalışmaları devam eden aşı, ABD'de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi ( FDA) migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan migren aşısına onay verdi. 2012 yılından beri çalışmaları devam eden aşı, ABD'de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. DHA'nın haberine göre; dünyada 3 bin hasta üzerinde denenen aşının klinik çalışmalarına Türkiye'den de 12 hasta katıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısının, migren hastalığının tedavisi için özel olarak geliştirilen ve migren ataklarının gelişmesini önleyici ilk ilaç olduğunu açıkladı. Yaklaşık 500 dolar fiyat ile ABD'de kullanıma giren aşının Türkiye'de de ruhsat alması için başvuru yapıldı. "TÜRKİYE DE BU AŞI ÇALIŞMASINDA YER ALDI" Prof. Dr. Derya Uludüz, aşının tüm etkilerini uzun vadede göreceklerini ancak bugüne kadar yapılan çalışma sonuçlarının umut verici olduğunu söyledi.

Şu ana kadar migren için üretilmiş özel bir tedavi olmadığını belirten Prof. Dr. Uludüz, "Hep başka hastalıklar için üretilmiş ilaçları migrende deniyorduk. Kalp hastalıklarında kullanılan, sara hastalığında kullanılan ilaçlar gibi ilaçları migrende deneyerek tedavi etmeye çalışıyorduk. Ancak çok güzel bir haber geldi. Migren aşısı dediğimiz, migrene özel, henüz ataklar ortaya çıkmadan, atağı durdurabilen bir tedavi geliştirildi. Bu tedavinin geliştirilme aşamasında, Türkiye de bu çalışmada yer aldı. Eylül 2017 itibariyle çalışmalar sonuçlandırıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği'nde toplantı yapıldı ve çalışmalar inanılmaz olumlu sonuç verdi. Hemen FDA'ye başvuruldu. 1 hafta önce de FDA onayı aldı ve ABD'de piyasaya sürüldü." "3 BİN KİŞİ İLACI DENEDİ" İlacın 3 bin kişi üzerinde denendiğini söyleyen Prof. Dr. Uludüz, ilacın bugüne kadar bulunan tek yan etkisinin aşının yapıldığı yerde kısa süre hafif bir kızarıklık yaratması ve yine kısa bir süre nezle benzeri etki olduğunu söyledi. Deneysel tedavi sürecinde Türkiye'nin de çalışmalara katıldığını belirten Prof. Dr. Uludüz, Türkiye'den 12 hastanın da aşıyı kullandığını ve aşının düzenli kullanıldıkça ağrı ataklarını azalttığını söyledi.