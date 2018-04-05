Migreni olan vatandaşlar Ramazan ayına dikkat

Ramazan ayına az bir zaman kala oruç tutacak olan migren hastalarına çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunan Nörolog Dr. Melek Ertan, "Oruç tutmak isteyen ancak ’atak geçirir miyim’ korkusu yaşayan kronik migren hastalarına ‘Botulinum Toksin A’ uygulaması yaptırmaları önerilir" diye belirtti.

Migren hastalarının özellikle yaz mevsimi ve Ramazan ayında daha da zorlandıklarını ifade eden Dr. Ertan, alınabilecek önlemleri anlattı. Dr. Melek Ertan, "Ramazanda değişen beslenme alışkanlıkları, uzun süre aç, susuz kalmak, parlak güneş ışınları migren ataklarını tetikler. Migrenin birçok tetikleyicisi vardır. Açlık, susuzluk, lodos, uykusuzluk veya her zamankinden fazla uyumak, bazı yiyecekler ve kadınların yaşadığı hormonal değişiklikler atakların gelmesine sebep olabilir. Kronik migren atağı; zonklayıcı, yaşam kalitesini düşüren, çoğu zaman bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyetle birlikte gelir. Oruç tutan kronik migren hastalarında bu ataklar daha fazla sayıda meydana gelebilir. Özellikle uzun süren açlık ve susuzluk migreni tetikler. Hava sıcaklığındaki artış, uyku düzenindeki değişiklikler ve oruç, pek çok kişide baş ağrısı şikâyetlerini artırsa da uygun tedavi yöntemleriyle kronik migren ağrıları ile başa çıkılabilir. Oruç tutmak isteyen ancak atak geçirir miyim korkusu yaşayan kronik migren hastalarına ‘Botulinum Toksin A’ uygulaması yaptırmaları önerilir. Araştırmalar 3 aydan fazla süre boyunca, ayda 15 ya da daha fazla gün migren karakterinde baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botulinum toksin uygulamasının etkili olduğunu gösterdi. Kozmetik amaçla sadece yüz bölgesinde uygulanan Botulinum Toksin A, migren tedavisinde alın, şakaklar, ense ve boyun bölgelerinde belirli noktalara uygulanır. Uygulamanın etkisi yaklaşık 6 ay sürer" şeklinde konuştu.

"Oruç öncesi bol sıvı tüketilmeli ve uykusuz kalınmamalı"

Oruç öncesi bol sıvı tüketilmesi ve uykusuz kalınmaması hakkında uyarılarda bulunan Dr. Ertan, "Kafein kesilmesine bağlı başağrısı tetiklenmesine karşı sahurda güçlü kafein etkisi olan bir bardak kahve ile kesilme sıkıntısını yok edebilirler. Kronik migreni olanlar az yağlı yoğurt, az yağlı süt, çavdar, buğday, bezelye, havuç, patlıcan, brokoli, karnabahar, lahana, mantar, domates, biber, marul, yeşil fasulye, kiraz, erik, greyfurt, şeftali, elma, armut, kuru kayısı yiyebilir. Günlük 2 litre su tüketilmeli. Eğer oruç tuttuğunuzda baş ağrısı yaşamak istemiyorsanız sosis, salam, sucuk, janbon gibi şarküteri ürünleri, cips, ısıtmaya hazır yiyecekler, alkol, sigara, pasta, kurabiye, hamur işleri, beyaz pirinç, beyaz ekmek, kavun, patates, dondurmadan uzak durulmalı. Muz, peynir, çikolata, soğan, fıstık ezmesi, sirke gibi besinler tüketilmemeli. Eğer ataklar sık ve şiddetli ise ve kullanılan tedavilere rağmen oruç başağrılarının geçmiş deneyimlerinden tetiklendiği biliniyorsa, Ramazan ayı önecesi girişimsel yöntemler dediğimiz (Botulinum Toksin A gibi) uygulamaları hekimlerinden talep edebilirler" dedi.