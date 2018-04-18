Migrensiz bir hamilelik için botoks

Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, gebelik döneminin ilk 3 ayında migren ağrılarında sıklık görüldüğünü söyleyerek, "Kronik migren hastası olan kadınların gebelik öncesinde botoks yaptırmaları, ağrısız bir gebelik dönemi geçirmelerini sağlayacaktır" dedi.

Son yıllarda migren hastalarının en önemli tedavi yöntemlerinden biri olan botoks, gebelik dönemindeki kadınları da yakından ilgilendiriyor. Geçirilen migren atakları hamileliğe bile engel olabilirken, botoksun koruyucu etkisi sayesinde 4-6 ay kadar rahat bir hamilelik dönemi geçirilebiliyor.

Migrenin zor bir hamilelik dönemi geçirmeye sebep olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, "Zonklayıcı ve hareketle birlikte artan ağrı şeklinde tarif edilen, çoğu zaman bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyetin eşlik ettiği migren atakları, kadınların çocuk sahibi olma hayallerini de engelleyebilir. Çünkü migren, anne adayları için zor bir gebelik dönemi anlamına gelir. Ancak kronik migren tedavisinde önemli bir yere sahip olan botoks tedavisi, annelik hayali kuran hastaların rahat bir gebelik dönemi geçirmelerine olanak sağlar. Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında migren ağrılarının sıklığında artış görülmektedir. Ancak bu dönemde anne adaylarının, bebeklerinin sağlığı için ağrı kesici kullanmaları sakıncalıdır. Gebeliğin üçüncü ayından sonra ağrı sıklığı azalsa da devam edebilir. Bu sorunu yaşayan anne adaylarına, soğuk uygulama yaparak veya uyuyarak ağrıyı geçirmeleri önerilmektedir" dedi.