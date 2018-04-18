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Migrensiz bir hamilelik için botoks

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, gebelik döneminin ilk 3 ayında migren ağrılarında sıklık görüldüğünü söyleyerek, "Kronik migren hastası olan kadınların gebelik öncesinde botoks yaptırmaları, ağrısız bir gebelik dönemi geçirmelerini sağlayacaktır" dedi.
Son yıllarda migren hastalarının en önemli tedavi yöntemlerinden biri olan botoks, gebelik dönemindeki kadınları da yakından ilgilendiriyor. Geçirilen migren atakları hamileliğe bile engel olabilirken, botoksun koruyucu etkisi sayesinde 4-6 ay kadar rahat bir hamilelik dönemi geçirilebiliyor.
Migrenin zor bir hamilelik dönemi geçirmeye sebep olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, "Zonklayıcı ve hareketle birlikte artan ağrı şeklinde tarif edilen, çoğu zaman bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyetin eşlik ettiği migren atakları, kadınların çocuk sahibi olma hayallerini de engelleyebilir. Çünkü migren, anne adayları için zor bir gebelik dönemi anlamına gelir. Ancak kronik migren tedavisinde önemli bir yere sahip olan botoks tedavisi, annelik hayali kuran hastaların rahat bir gebelik dönemi geçirmelerine olanak sağlar. Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında migren ağrılarının sıklığında artış görülmektedir. Ancak bu dönemde anne adaylarının, bebeklerinin sağlığı için ağrı kesici kullanmaları sakıncalıdır. Gebeliğin üçüncü ayından sonra ağrı sıklığı azalsa da devam edebilir. Bu sorunu yaşayan anne adaylarına, soğuk uygulama yaparak veya uyuyarak ağrıyı geçirmeleri önerilmektedir" dedi.

"Botoks ağrısız bir gebelik dönemi sağlar"
Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacıyla botoks yaptıran migren hastalarında baş ağrılarının azalması, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtığını söyleyen Ertan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"3 aydan fazla süre, en az ayda 8 atak veya 15 ağrılı gün olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde, botoks uygulaması etkili olmaktadır. Gebelik döneminde migren ataklarını önleyici ilaçlar kullanılamadığı için, kronik migren hastası olan kadınların gebelik öncesinde botoks yaptırmaları, ağrısız bir gebelik dönemi geçirmelerini sağlayacaktır. Gebelik ve emzirme döneminde uygulanamayan botoksun koruyucu etkisi, 4-6 ay sürmektedir. Kozmetik amaçla sadece yüz bölgesinde uygulanan botoks, migren tedavisinde bundan farklı olarak alın, şakaklar, ense ve boyun bölgelerinde belirli noktalara, deri altına botulinum toksini iğne ile verilerek uygulanmaktadır. Çoğu durumda uygulamaların etkisi yaklaşık 4-6 ay süreceğinden, tedavinin devamı için tekrarlanması gerekir. Kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır."

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