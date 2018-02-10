Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Muğla’nın Milas ilçesinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukçuoğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin müjdesini verdi.

Milas’ta dar gelirli aileler için Başbakanlığa bağlı TOKİ tarafından ilçeye yapılan konutların bulunduğu alanda sosyal tesis olarak inşa edilen bina, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi ve kısa bir süre sonra bağımsız bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne dönüştürülecek.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukçuoğlu; “Bilindiği gibi ilçemizde bağımsız bir ağız ve diş sağlığı merkezimiz yoktu. Bu anlamda TOKİ Evleri’nin bulunduğu alanda, ‘Sosyal Hizmet Binası’ olarak inşa edilen tesisin, Milli Emlak tarafından Sağlık Bakanlığı’na tahsisi yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz de hızlı bir şekilde proje çalışmalarına başladı. Kısa bir zaman içerisinde o proje, Sağlık Bakanlığı Yatırım Daire Başkanlığı’na ulaştırılacak, onayı alınarak, müstakil bir ağız ve diş sağlığı merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Doğrudan kendi ilgi alanı olmadığına dikkat çekerek, Topbaşı Mevkii’ndeki eski devlet hastanesi ve halihazırda hizmet vermeye devam eden 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nin, yenisi yapıldığında hangi alanda hizmet vereceğine ilişkin görüşlerini de açıklayan Başhekim Uzm. Dr. Tarık Çubukçuoğlu, şunları söyledi:

“Her ne kadar benim doğrudan ilgi alanım olmasa da, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, bizler ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bir araya gelip, sağlık alanında neler yapılması gerektiğini konuşuyor, planlıyoruz. Bu anlamda Topbaşı olarak bilinen mevkideki eski devlet hastanesi binası yıkılacak ve yerine Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulacak. Bildiğiniz gibi bugüne kadar orada iki ayrı hizmet yürütülüyordu. Aile Hekimleri Laboratuvar Merkezi ve 2 Nolu Aile Hekimliği Merkezimiz hizmet veriyordu. Şu anda orada bir prefabrik bina kuruldu ve hizmet aksamaması için çalışmalarını arkadaşlarımız o prefabrik binada yürütüyor. Laboratuvar da başka bir yere nakledildi. Yani eski hastane binası yıkım aşamasına getirildi. Yıkılacak ve yerine modern, birinci basamak sağlık hizmeti verecek bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulacak. Bu yatırımlar tamamlandığında ilçemizde, sağlık alanında bir çığır açılacaktır.”

İnşaat çalışmaları süren yeni Milas Devlet Hastanesi hizmete açıldığında, mevcut 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin görüşlerini de açıklayan Başhekim Çubukçuoğlu; “Bu karar, doğrudan bizim vereceğimiz bir karar değil. Ancak yetkili makamlara bizler de kendi görüşlerimizi aktarıyoruz. Dolayısıyla mevcut hastanemizin Çocuk, Kadın ve Doğum Hastanesi olarak hizmet vermesi yönünde bazı fikirler ortaya atıldı fakat bizler, yeni ve eski hastanenin arasındaki mesafe, ambulans, personel ve hasta ile ilgili oluşacak komplikasyonları düşünerek, bu alanda hizmet vermesini doğru bulmuyoruz. Yani kadın ve doğum bölümünün yine yeni hastanenin içinde olmasından yanayız” dedi.