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Milas’ta ücretsiz mamografi çekimlere yoğun ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 12:55 | Son Güncelleme

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezinde ve Güllük, Ören ve Selimiye mahallelerinde 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında ‘Meme Kanseri’nde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ücretsiz mamografi çekimlerine yoğun ilgi gösterildi.Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü Güllük Mahallesi’nde başlatılan, ardından 6 - 7 Şubat 2018 tarihlerinde Ören’de, 8 - 9 Şubat 2018 tarihlerinde Selimiye Evlendirme Salonu’nda ücretsiz mamografi çekimleri, 12 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında da Milas Atapark Meydanı’nda gerçekleşti.09 -16 saatleri arasında, özellikle 40 - 65 yaş arası kadınlarda sıkça görülen meme kanserinin önlenmesinde erken teşhisin önemine dikkat çekme adına yapılan sağlık taramasına, yoğun ilgi gösterilirken, 10 iş gününde toplam 460 Milaslı kadın, bu sağlık hizmetinden yararlandı.Milas Toplum Sağlığı yetkilileri, ücretsiz yapılan mamografi çekimlerine, beklenilenin üzerinde talep olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde aracın bir kez daha Milas’a getirilmesi için başvuruda bulunacaklarını söylediler.

Milas’ta ücretsiz mamografi çekimlere yoğun ilgi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezinde ve Güllük, Ören ve Selimiye mahallelerinde 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında ‘Meme Kanseri’nde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ücretsiz mamografi çekimlerine yoğun ilgi gösterildi.
Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü Güllük Mahallesi’nde başlatılan, ardından 6 - 7 Şubat 2018 tarihlerinde Ören’de, 8 - 9 Şubat 2018 tarihlerinde Selimiye Evlendirme Salonu’nda ücretsiz mamografi çekimleri, 12 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında da Milas Atapark Meydanı’nda gerçekleşti.
09 -16 saatleri arasında, özellikle 40 - 65 yaş arası kadınlarda sıkça görülen meme kanserinin önlenmesinde erken teşhisin önemine dikkat çekme adına yapılan sağlık taramasına, yoğun ilgi gösterilirken, 10 iş gününde toplam 460 Milaslı kadın, bu sağlık hizmetinden yararlandı.
Milas Toplum Sağlığı yetkilileri, ücretsiz yapılan mamografi çekimlerine, beklenilenin üzerinde talep olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde aracın bir kez daha Milas’a getirilmesi için başvuruda bulunacaklarını söylediler.

Milas’ta ücretsiz mamografi çekimlere yoğun ilgi

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